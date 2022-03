Bugo moglie e figli: la vita privata del cantautore

Tra i protagonisti della nuova edizione di Pechino Express c’è anche Bugo: andiamo alla scoperta della vita privata del cantante.

Sta per prendere il via la nuova edizione di Pechino Express e tra i concorrenti pronti a viaggiare per conquistare la vittoria finale c’è anche Bugo, che parteciperà al programma in coppia con Cristan Dondi, suo migliore amico fin dall’adolescenza e anche collega nel mondo della musica fino a un certo punto, prima che Dondi decidesse di lavorare nel mondo dell’audiovisivo. Con Cristian Dondi conosciamo un pezzo della vita privata di Bugo, ma andiamo a scoprire il resto, a partire dalla sua famiglia.

Bugo: la vita privata

Cristian Bugatti, in arte Bugo, è sposato dal 2011 con Elisabetta, che nella vita fa la diplomatica. I due si sono sposati a Nuova Delhi, in India, e hanno vissuto lì per tre anni, fino al 2014. Poi hanno fatto ritorno in Europa, vivendo a Milano e a Madrid, mentre al momento si sono stabiliti a Roma. Il loro matrimonio è stato coronato anche dalla nascita di un figlio.

Oltre alla musica, l’altra grande passione di Bugo è il calcio. L’artista fa parte in pianta stabile della Nazionale cantanti e ha anche avuto il suo spazio nel famoso album dei calciatori Panini, nella sezione dedicata appunto alla selezione dei cantanti. Abile calciatore e appassionato sostenitore, Bugo è tifosissimo della Juventus.

Il cantante è pronto a tornare in televisione dunque dopo le sue due esperienze al Festival di Sanremo. Particolarmente celebre quella del 2020, quando c’è stata la clamorosa lite con Morgan, che ha modificato il testo della canzone dando vita a uno dei momenti più imbarazzanti della storia del Festival. L’anno successivo Bugo ha fatto poi ritorno all’Ariston, piazzandosi al terzultimo posto. Ora è pronto per la nuova avventura in Pechino Express.

