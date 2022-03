Oscar 2022 Licorice Pizza: trama cast e dove vedere

Paul Thomas Anderson è tornato con un nuovo film, Licorice Pizza. Si sentiva la mancanza del celebre regista, ancora a caccia di un Oscar. In totale ha collezionato ben 11 candidature, senza aver mai vinto. È un record a Hollywood. Manca dalle scene dal 2017, anno nel quale è giunto sul grande schermo Il filo nascosto, film che ha segnato l’addio alla recitazione di Daniel Day-Lewis. Rumor lo vogliono tra i favoriti agli Academy Awards.

Licorice Pizza ha intrigato pubblico e critica fin dai suoi trailer. Un’opera degna del celebre regista Paul Thomas Anderson. In corsa per tre nomination agli Oscar 2022, potrebbe ottenere almeno una statuetta, che sarebbe la prima per il cineasta.

Licorice Pizza, trama e cast

Film ambientato nella San Fernando Valley degli anni Settanta. Il protagonista è Gary Valentine, quindicenne liceale che vanta una carriera da attore ormai avviata da tempo, fin dall’infanzia a dire il vero.

Incontra Alana Kane nel giorno in cui a scuola si scattano le foto per l’annuario. Lei è più grande di lui di alcuni anni e l’intera trama ruota intorno all’infido cammino del loro primo amore. Crescono insieme tra mille avventure, accompagnati da un tappeto musicale indimenticabile, che vanta nomi come David Bowie, Paul McCartney, Nina Simone e The Doors.

Ecco il cast di Licorice Pizza:

Alana Haim: Alana Kane

Cooper Hoffman: Gary Valentine

Sean Penn: Jack Holden

Tom Waits: Rex Blau

Bradley Cooper: Jon Peters

Benny Safdie: Joel Wachs

Maya Rudolph: Gale

Skyler Gisondo: Lance

Mary Elizabeth Ellis: Anita

Joseph Cross: Matthew

John C. Reilly: Fred Gwynne

Emma Dumont: Brenda

Licorice Pizza dove vedere

Non vi è ancora una data per il lancio in streaming di Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson. La pellicola è infatti al cinema in Italia soltanto dal 17 marzo, ovvero 10 giorni prima degli Oscar 2022. Nessuna informazione in merito alla distribuzione online. Dove vedere Licorice Pizza in streaming? Ad aprile è prevedibile come la pellicola possa trovare spazio a noleggio o in vendita nei principali store digitali come Prime Video, Apple Plus TV, Chili e Rakuten.

