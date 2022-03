John Wick: quanto vale una moneta d’oro?

John Wick è un film del 2014, diretto da Chad Stahelski e scritto da Derek Kolstad. Il protagonista è Keanu Reeves, che si è legato particolarmente al franchise, al punto da realizzare quattro film (il quarto è atteso per il 2023).

Sono due gli elementi di John Wick che hanno conquistato il pubblico. Da una parte c’è la grande accuratezza delle scene stunt, considerando il passato lavorativo del regista. Dall’altra, invece, vi è l’impegno profuso nella creazione del mondo nel quale John si muove. Svariati gli elementi posti sullo sfondo, con i quali l’ormai celebre assassino è chiamato a interagire. Tra questi vi sono le monete d’oro. Considerando il largo utilizzo che se ne fa, è naturale chiedersi quale sia il loro valore.

John Wick, il valore delle monete d’oro

I dollari esistono eccome nel mondo di John Wick e vengono utilizzati regolarmente. Per tutto ciò che ha a che fare con l’underground dell’organizzazione segreta di killer professionisti, posti sotto il controllo dell’Alta Tavola, soltanto le monete d’oro hanno valore. Quale di preciso?

Dopo i drammatici fatti della prima parte del film, vediamo John distruggere il pavimento del proprio seminterrato, recuperando un piccolo “tesoro” nascosto. Insieme alle armi vi sono anche un bel po’ di monete d’oro, fondamentali per la sua vendetta sanguinaria. Il valore delle monete d’oro è altamente irregolare. Col passare dei film ne vediamo un uso costante, dai drink all’alloggio presso il Continental, da armi e abiti speciali al servizio di “pulizia” dei cadaveri.

Generalmente parlando pare valere la regola del: più è impegnativo l’incarico, più alta è la pila di monete. Non sappiamo, dunque, esattamente il valore di ogni singola moneta. Si tratta però dell’elemento meno accurato del world building di John Wick. Non vi è stata, infatti, una grande attenzione in merito alla distribuzione delle monete. Un drink può costare quanto una pistola? Verrebbe da dissentire ma i film prodotti ci smentiscono.

Volendo essere pedanti, le dimensioni delle monete sonanti dovrebbe farle corrispondere a circa 2mila dollari al pezzo. Non esistono però taglie differenti, che consentono l’accesso a servizi minori, come i drink al bar appunto. È questo l’errore che rende poco veritiero il sistema.

