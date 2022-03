Walter Zenga chi è la moglie e quante volte si è sposato

Walter Zenga, andiamo alla scoperta della vita privata dell’ex portiere: chi è la moglie e quante volte si è sposato.

Walter Zenga, soprannominato non a caso l’uomo ragno, è stato sicuramente uno dei migliori portieri della storia del calcio italiano. Estremo difensore dell’Inter e della Nazionale maggiore, dopo il ritiro l’ex numero uno ha intrapreso la carriera da allenatore ed è una presenza fissa all’interno dei salotti calcistici come opinionista. Andiamo ora però alla scoperta di qualche dettaglio riguardante la vita privata dell’ex portiere: chi è la moglie e quante volte si è sposato.

Walter Zenga: chi è la moglie

La vita sentimentale dell’uomo ragno è stata sempre abbastanza turbolenta. Nello scorso autunno, l’ex portiere ha messo la parola fine al suo terzo matrimonio con Raluca Rebedea, tornando a Milano da Dubai. Ma chi c’è ora nella vita dell’ex numero uno dell’Inter? La nuova compagna di Zenga è Michela Motoc, modella e ingegnere alimentare di origini romene. La donna ha circa 30 anni in meno dell’uomo e la loro relazione è stata colta dal settimanale Chi, che li ha paparazzati insieme.

Walter Zenga: le ex mogli

Come detto, l’ex portiere ha ben tre matrimoni alle spalle, tutti giunti a conclusione. La prima moglie è stata Elvira Carfagna, ex Miss Marche, con cui Zenga ha avuto il suo primo figlio Jacopo. Il matrimonio tra i due è terminato nel momento di massima notorietà del portiere, che nel 1992 poi ha sposato Roberta Termali, famosa presentatrice televisiva. Insieme alla donna ha avuto altri due figli: Nicolò, nato nel 1989 e Andrea nel 1993.

Anche questo matrimonio però è giunto a termine, per la precisione nel 1997, quando Zenga ha conosciuto a frequentare l’attrice Hoara Borselli, con cui è stato per 6 anni. Due matrimoni e tre figli alle spalle, ma l’ex portiere non rinuncia all’amore e nel maggio 2005 sposa la blogger Raluca Rebedea. I due hanno due figli: Samira nel 2009 e Walter Jr nel 2012, ma come detto anche questo matrimonio giunge a conclusione con l’ex portiere che si fionda tra le braccia di un nuovo amore.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI