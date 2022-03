Francesco Chiofalo Temptation Island quando era Lenticchio

Ripercorriamo gli esordi di Francesco Chiofalo: come è diventato famoso quando veniva chiamato Lenticchio a Temptation Island.

Francesco Chiofalo è oggi un influencer di grandissimo successo e sarà protagonista anche della nuova edizione de La pupa e il secchione. La carriera di Chiofalo ha avuto inizio sostanzialmente con la partecipazione a Temptation Island e soprattutto con un altro nome, ovvero quello di Lenticchio. Ripercorriamo dunque l’esordio di Chiofalo in televisione a Temptation Island e perché veniva chiamato in questo modo.

Francesco Chiofalo: l’esperienza come Lenticchio a Temptation Island

Francesco Chiofalo diventa noto al grande pubblico con la partecipazione alla quarta edizione di Temptation Island. L’uomo ha preso parte allo show con la fidanzata dell’epoca, Selvaggia Roma, a cui si deve il nomignolo Lenticchio con cui l’uomo diventa famoso. La donna infatti chiama in questo modo l’amato durante la turbolenta esperienza a Temptation Island: i due decidono di partecipare al programma per cercare di risolvere i loro problemi di coppia, dovuti fondamentalmente alla gelosia della donna.

Prima della partecipazione al programma i due hanno convissuto per cinque anni, ma sono poi entrati in un vortice di litigi che hanno minato la loro relazione, che non si è ripresa nemmeno con l’avventura sull’isola. I due infatti hanno deciso di lasciarsi in via definitiva dopo Temptation Island, consapevoli di avere delle differenze caratteriali inconciliabili.

Dopo quell’esperienza, Chiofalo si è lasciato alle spalle il nomignolo Lenticchio e ha intrapreso la carriera da influencer, ottenendo un grande seguito sui social. L’uomo è rimasto al centro del gossip, impegnandosi con Antonella Fiordelisi in una relazione terminata in maniera molto brusca, con la donna che ha accusato l’uomo di averla tradita.

Dopo la bufera, Chiofalo ha ritrovato l’amore con Drusilla Gucci, sua attuale fidanzata e pronipote di Guccio Gucci, celebre fondatore dell’omonimo marchio di moda.

