Amici Serale 2022 scaletta prima puntata in ordine di esibizione

Amici Serale 2022 la scaletta della prima puntata in ordine di esibizione degli allievi in gara manche per manche senza spoiler sui vincitori

Amici Serale 2022 è un grande evento in prime time su Canale 5. Stasera è in programma la prima puntata della fase finale di un percorso che gli allievi del talent show condotto da Maria De Filippi hanno intrapreso da Settembre. Ora sono pronto a sfidarsi divisi in squadre. Di seguito la scaletta della prima puntata del serale di Amici 2022 senza spoiler su chi vince. La fonte delle anticipazioni e delle notizie è il profilo Twitter Amici News.

Amici Serale 2022 scaletta prima puntata

Ad aprire la prima puntata del serale di Amici 2022 la sfida tra le due squadre di Pettinelli-Peparini e Zerbi-Celentano. Il debutto ad esibirsi in assoluto è di Albe che canta subito contro Luigi, la prima sfida della manche d’esordio é la loro. La seconda prova vede contrapposti Jhon Erik, un assolo, contro LDA in duetto con Calma. Il terzo confronto della manche d’apertura della prima puntata del serale di Amici 2022 vede finalmente in scaletta un guanto di sfida: Crytical contro Luigi.

Termina così la prima manche con un ballottaggio a tre ed il primo eliminato. La scaletta dell prima serata di Amici 2022 vede una seconda manche con 4 prove perchè comprende una corale. Il team Zerbi-Celentano decide di sfidare l’altra squadra quella di Cuccarini-Todaro. La prima prova della seconda manche vede Alex contro Luigi. Nel secondo confronto Leonardo, in assolo, contro Sissi. A seguire un guanto di sfida come terza prova della seconda manche della prima serata del serale di Amici 2022: il passo a due voluto dalla Celentano tra Michele e Carola contro la coppia formata da Christian e Serena.

Ricordiamo che in questa fase si inserisce la prova musical tra i due team dove si esibiscono anche i professori. Infine la scaletta della terza manche di questa sera vede ancora sfidarsi le due squadre Zerbi-Celentano e Cuccarini-Todaro. Il primo confronto vede Serena contro LDA e Luigi in duetto. La seconda della terza manche Sissi contro Leonardo. A chiudere la serata delle sfide il guanto di sfida tra Alex ed LDA.

Per questo riguarda le esibizioni in scaletta alla prima del serale di Amici 2022 sono da segnalare diversi intensi momenti. Hanno cantato di più LDA, Luigi e Sissi, ballato di più Serena e Carola. Albe ha cantato il suo inedito “mille voci”, Luigi si è esibito con due chitarre ed il contrabbasso, anche LDA ha cantato un suo brano “quello che fa male”, Aisha si esibita nella prova Tim. Inoltre Carola e Michele hanno danzato sulle note di Ovunque Sarai di Irama, Alex ha cantato “sogna ragazzo sogna” di Vecchioni, Luigi e LDA “ho messo via” di Ligabue.

