Professionisti Amici 2022 quanto guadagnano: stipendio

Amici 2022: scopriamo quanto guadagnano i professionisti che lavorano al talent show di Canale 5.

La ventunesima edizione di Amici sta per entrare nella sua fase clou, con l’inizio del serale che condurrà dunque al gran finale che decreterà il vincitore del talent show di Canale 5. I grandi protagonisti saranno ovviamente i cantanti e i ballerini che si giocheranno la vittoria finale, ma a rendere possibile lo spettacolo sono i tanti professionisti che lavorano al programma: scopriamo quanto guadagnano.

Professionisti Amici 2022 serale chi sono i ballerini che incantano

Amici 2022: quanto guadagnano i professionisti

Il cast di Amici è ricco di ballerini e ballerine che nelle puntate del serale danno vita alle coreografie che accompagnano le esibizioni degli alunni in gara. Molti di questi professionisti sono proprio ex alunni della scuola che Maria ha voluto far rimanere nel programma, altri sono ballerini professionisti ingaggiati appositamente per l’occasione. Ma a quanto ammonta il loro stipendio? Proviamo a dare una risposta.

Gli stipendi dei professionisti di Amici non sono noti, ma secondo diversi dati che si possono trovare in rete, lo stipendio medio di un ballerino oscilla tra i 1.500 e i 2.300 euro al mese. I ballerini di Amici però, lavorando in televisione, hanno un ingaggio più alto, che si aggirerebbe quindi intorno ai 3.000/4.000 euro al mese e che in determinati casi arriverebbe anche a superare i 5.000 euro.

Una somma non indifferente, unita al fatto che Amici rappresenta un bel trampolino di lancio per molti ballerini giovani che possono mettersi in mostra e magari ottenere degli ingaggi in compagnie famose, con la possibilità di girare il mondo in tournee. L’assunzione tra i professionisti di Amici è uno degli obiettivi degli alunni della scuola, che hanno quindi la possibilità di mettersi in mostra e convincere Maria De Filippi a tenerli nel programma e a farli diventare dei ballerini professionisti.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI