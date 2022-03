Professionisti Amici 2022 serale chi sono i ballerini che incantano

Professionisti di Amici 2022 serale, chi sono tutti i ballerini che dimostrano le coreografie prima delle esibizioni degli allievi in sfida

I professionisti Amici 2022 al serale sono parte fondamentale dello show. In prima serata il programma condotto da Maria De Filippi arriva ad un vasto pubblico che attende con trepidazione le appassionanti coreografie, che da anni riempiono lo schermo di emozioni e bellezza mozzafiato.

Prima di ogni esibizione degli allievi, in coppia con un concorrente, alle spalle di una sfida di canto accade spesso che protagonisti siano i ballerini professionisti. Con le dimostrazioni delle coreografie incantano con la loro arte e permettono di comprendere ai telespettatori come vanno eseguiti correttamente i passi e i guanti di sfida di ballo. Scopriamo chi sono i ballerini professionisti del serale di Amici 2022. il cast che si è arricchito di una nuova danzatrice.

Professionisti Amici 2022 quanto guadagnano: stipendio

Professionisti Amici 2022, chi sono i ballerini: il cast

Il cast dei ballerini professionisti di Amici 2022 al serale conferma sostanzialmente il team dello scorso anno. Partiamo dalle tre danzatrici più famose di questi anni: Elena D’Amario 31 anni di età e 1,78 di altezza è anche testimonial della Tim, ha partecipato come allieva del talent show nell’edizione di Amici 9 vinta da Emma Marrone; Giulia Pauselli 30 anni di età, 1,70 di altezza è incinta del suo fidanzato Marcello Sacchetta, di origini toscane, è nata a Firenze, è stata allieva di Amici 2011, edizione vinta da Virginio; a chiedere il trio delle ballerine processiate più famose di Amici 2022 Francesca Tocca moglie di Raimondo Todaro.

La Tocca ha 32 anni di età, 1,70 di altezza ed è mamma di Jasmine Todaro che oggi ha 8 anni, Francesca è una veterana , ha iniziato a partecipare dal 2015 al talent show come professionista del suo stile, il latino. Elena D’Amario e Giulia Pauselli sono invece ballerine di modern.

Tra i ballerini professionisti di Amici 2022 del serale ritroviamo altri quattro ex allievi: Marcello Sacchetta ha 38 anni di età ed è coreografo, ha tentato di partecipare al programma nel 2002 ma fu scartato, Sacchetta è il compagno di Giulia Pauselli da cui aspetta un figlio, stanno insieme dal 2016; Andreas Muller ha 25 anni di età ed ballerino specializzato in hip pop, ha vinto Amici nel 2017, dopo la vittoria si è fidanzato con la maestra Veronica Peparini; Sebastian Melo Taveira è un ballerino di origini uruguaiane, professionista nello stile modern, Sebastian ha 23 anni di età ed ha partecipato come allievo al talent show di Maria De Filippi nel 2017, è stato fidanzato con Greta Mirabelli; infine Umberto Gaudino, ballerino professionista di latino, ha 28 anni di età, è napoletano ed è stato allievo di Amici nel 2018.

Tra i nuovi ballerini professionisti di Amici 2022 ci sono nel cast del serale: Giulia Stabile di 19 anni di età che ha vinto il talent show nel 2021; Beatrice Mechilli di 24 anni di età, di origini romane, specializzata in modern e nel corpo di ballo di diversi programmi Mediaset e Rai, tra cui Tale e Quale Show; Spillo di Amici, il cui vero nome è Simone Milani, 24 anni di età e nato a Roma, è coreografo e ballerino di hip-hop; infine Simone Nolasco ballerino professionista di Amici nello stile jazz ha 29 anni di età, è romano ed è stato allievo, nella sua Accademia, di Steve Lachance.

