Baru a Verissimo senza freni su Jessica “non voglio” gela i fan

Baru a Verissimo parla del suo futuro con Jessica Selassiè fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip e fa una rivelazione

Baru a Verissimo era l’ospite più atteso di questo sabato 19 marzo nel salotto di Silvia Toffanin. Il nipote di Costantino della Gherardesca si è classificato terzo al Grande Fratello Vip e senza remore ha annuito quando è stato definito un concorrente anticonformista, palesemente allergico alle dinamiche da reality come quello degli amori che nascono in tv.

Eppure nonostante tra Jessica e Baru non ci sia stato nulla di ufficiale il loro rapporto fatto di sguardi, di preziosi silenzi nei momenti giusti e di supporto nei momenti difficili ha creato un attenzione mediatica su di loro senza precedenti. I Jeru hanno fatto sognare migliaia di fan dalle piccole attenzioni, alle frasi sussurrate al patto della capanna. Oggi è il momento delle prime dichiarazioni dopo il GF Vip. Scopriamo cosa Baru ha detto a Verissimo su Jessica.

LEGGI ANCHE: Jessica e Baru dopo Verissimo il retroscena: la verità in un patto

Baru a Verissimo cosa ha detto su Jessica

Barù a Verissimo ha confessato di aver accettato di partecipare al Grande Fratello Vip per soldi, per evitare le odiate vacanza di Natale e per una sfida con se stesso, poco avvezzo a stare con persone in un ambiente chiuso. Nel suo percorso si è ritenuto vero. Il suo vero nome è Gherardo e ha confermato che il suo soprannome Barù il cui significato è alieno gli è stato dato dal papà quando lo ha visto per la prima volta. I suoi genitori gli hanno trasmesso valori importanti. Prossimamente aprirà un ristorante a Milano e vorrebbe fare un nuovo programma sul cibo. Il primo invitato sarà Giucas poi Davide, Soleil e le Princess, ma non rifarebbe più il Gf.

Ha detto di essersi innamorato un paio di volte, una delle sue ex è la modella Vittoria Catello, è ha sottolineato che quando ama è buono. Si è definito single e la sua donna ideale, anche se non ha un prototipo, deve essere simpatica ed intelligente. Finalmente a Verissimo si è parlato di Barù e Jessica ed ha parlato così del futuro dei Jeru dopo il grande fratello Vip

“Lei è fantastica è simpatica, intelligente, pura e pulita. È una grande amicizia, è una bella donna ma tra noi non c’è stato nulla di fisico. Mi piacerebbe continuare la mia amicizia con lei fuori dopo il Grande Fratello Vip. Dico ai Jeru di stare tranquilli, di lasciarci i nostri spazi ma ora non è il momento di una storia romantica con nessuno. Solo amici e credo che a Jessica la cotta sia anche passata, avrà trovato fuori uomini più belli e ricchi di me”