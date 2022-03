Jessica e Baru dopo Verissimo il retroscena: la verità in un patto

Jessica e Baru spunta un retroscena il giorno dopo il gossip sull’incontro a Milano. Dove è la verità? Spunta un patto?

Jessica e Baru si sono visti a Milano dopo il Gf Vip, in particolare dopo la registrazione delle reciproche interviste a Verissimo. Ieri non si è parlato d’altro con una segnalazione di una fan su Instagram ed un riferimento specifico ad una storia in cui sono apparse Clarissa e Lulù Selassiè senza l’adorata Jessica.

Sui social ufficiali della vincitrice del Grande Fratello Vip come su quelli di Barulino non è apparsa nessuna dichiarazione o post insieme. La stessa Clarissa è stata chiara: a dare vere notizie ai fan sono solo le sorelle Selassiè che su Jessica e Baru non hanno confermato né smentito. Nei camerini della tv che conta non è stato confermato che i due si siano incrociati prima o dopo aver registrato le relative interviste negli studi di Verissimo, che andranno in onda quella di Baru sabato e quella di Jessica domenica. Non è un dettaglio importante i Jeru avrebbero potuto vedersi anche lontano da occhi indiscreti trovandosi nella stessa città.

Inoltre la stessa Selassiè vincitrice del Grande Fratello Vip ha dichiarato a Verissimo che si è presa una bella cotta per Baru e attende un bacio appassionato fuori dalla Casa. Le indiscrezioni si rincorrono e girano delle voci: il patto di segretezza siglato in capanna continuerebbe anche fuori dal Gf Vip e che Jessica e Baru preferirebbero vivere la loro conoscenza lontano da gossip e paparazzi. Lecito crederci.

