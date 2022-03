Sissi e Dario Amici 2022 si sono lasciati? L’indiscrezione

Il pubblico appassionato di Amici segue con grande attenzione tanto l’evoluzione artistica dei giovani protagonisti quanto le vicende amorose. È difficile pensare di chiudere in una scuola così tanti giovani e non far scattare qualche scintilla. È accaduto proprio questo tra Sissi e Dario.

A quest’età, però, l’amore viene e va. I fan si sono dunque chiesti se il rapporto si sia di fatto raffreddato nel corso del tempo. Sissi e Dario si sono lasciati?

Amici 2022, Sissi e Dario

Quella tra Sissi e Dario è una storia che ha generato qualche polemica, principalmente all’estero della scuola di Amici di Maria De Filippi. Il motivo è presto detto. Lei era fidanzata ormai da un anno. Ritrovarsi a provare una decisa attrazione per un’altra persona, mostrando il tutto dinanzi alle telecamere, non è stato di certo facile. Lo stesso dicasi per chi, all’esterno, ha dovuto assistere a tutto questo.

Il flirt tra Sissi e Dario è rapidamente diventato qualcosa di serio. Lei ha deciso di lasciarsi andare e assecondare i sentimenti, superando anche il blocco mentale dato dalla differenza d’età. Lei ha infatti 22 anni e lui soltanto 17. Sono subito entrati nel cuore dei fan di Amici 2022. Più di una semplice cotta, anche se la “reclusione” amplifica le sensazioni, come i reality hanno spesso dimostrato. Ecco una confessione fatta dalla cantante alle compagne di classe: “Non ce la faccio. Al mattino sto male se Dario non mi parla”.

Come proseguono le cose tra loro? Al di là di indiscrezioni e rumor, la storia d’amore pare andare decisamente bene. I due saranno chiamati a sfidarsi al serale, appartenendo a due squadre differenti, e vi sarà la sfida del mondo esterno da fronteggiare. Per il momento, però, si godono questi sentimenti e si lasciano travolgere da essi. Una scena splendida è stata quella di San Valentino, che i due hanno vissuto insieme. Lei è stata sorpresa da una stanza agghindata per l’occasione.

