Amici 21 Sissi e Dario in casetta dopo la quinta puntata del serale si lasciano andare alla passione “Ti amo tantissimo”

Nella quinta puntata del serale di Amici 21 non è stato solo il momento del talento. In casetta, dopo la puntata, a trionfare è stato l’amore. Contemporanea alla dichiarazione d’amore di Carola a Luigi, abbiamo visto anche un momento di forte passione a cui si sono lasciati andare Sissi e Dario prima di scoprire che il ballerino si sarebbe salvato. Parole ricche di sentimento che hanno fatto emozionare i telespettatori.

Amici 21 quinta puntata serale: Sissi e Dario

Dopo la quinta puntata del serale di Amici 21, gli allievi come sempre si sono ritrovati in casetta. Sissi era molto agitata e ha detto a Dario che era paradossale che fosse lei a dover essere consolata e non lui che si trovava al ballottaggio finale con Carola. I due si sono seduti sul divanetto con la cantante che aveva la testa poggiata sulla spalla del ballerino. Albe, che subito aveva intuito che i due avevano bisogno di un momento di privacy, ha detto agli altri concorrenti che era il caso di lasciarli soli.

Così l’allieva dei CuccaTodo si siede in braccio al suo fidanzato e i due scoppiano in un pianto emozionante e si abbracciano forte. Ad esordire è Sissi che dice “mi sto c…ndo addosso, te lo giuro”, Dario replica “se esco, non lo so, ma se esco stai con chi ti fa stare bene e con chi ti fa sorridere un po’, stai con Alex anche se litigate. Sissi sei bellissima, sei fortissima. Grazie, grazie, grazie, grazie. Sei stata la cosa più bella che mi sia mai successa nella mia vita”.

Sissi che fino a questo momento piangeva e guardava innamorata il suo fidanzato replica “anche a me, ti amo tantissimo, tu non sai cosa significhi per me, davvero. Mi hai fatto cambiare la visione di tutto al di fuori di me e dentro. Non ce la faccio”. Ad interrompere questa scena Maria De Filippi che ha chiesto ai ragazzi di rientrare nelle gradinate per il responso finale che ha visto l’eliminazione di Carola. Ricordiamo che la storia d’amore tra Sissi e Dario è iniziata poco dopo il loro ingresso ad Amici 21 e la cantante era fidanzata quando è scoccata la scintilla.

