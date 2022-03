Amici 21, Calma disperato “Me ne vado dal serale”

Amici 21 Calma minaccia di ritirarsi dal serale e scoppia in un pianto disperato. Scopriamo i motivi e le parole di conforto di Christian. Serviranno?

Amici 21 nel post della prima puntata serale non ha visto solo protagonisti Alex e Luigi in una furiosa lite (qui trovi tutti i dettagli). Come di consueto è il momento di riflettere sulle proprie esibizioni e perché no di puntare il dito contro se stessi per cercare di migliorarsi. Calma incarna proprio le caratteristiche di questa tipologia di allievo, quello che cerca di superare i propri limiti ma a volte l’essere troppo severi può essere controproducente.

Nella prima puntata del serale di Amici 21, Calma, della squadra Zerbi Celentano, ha cantato “Vento d’estate” in duetto con LDA e ha perso la sfida contro John Erik, allievo ballerino di Veronica Peparini. Un’unica esibizione che ha pesato tantissimo e che ha mandato in crisi il cantante. Al termine della puntata, Calma è apparso insoddisfatto e una volta in giardino si è lasciato andare in un piano disperato per l’esibizione fatta. “Io me ne vado. Ho fatto una figuraccia, non è la mia dimensione. Non ce la faccio. Ho fatto schifo, non è stata una cosa all’altezza, conta anche quello che faccio e l’unica esibizione fatta é andata male” queste le parole di Calma rivolte a Christian, il primo a spronarlo per rialzarsi e dimostrare tutto il suo valore.

Christian ha cercato di confortarlo dicendogli che anche sbagliare serve a crescere, che anche cantare male è un modo che porta sempre un cantante a migliorarsi e che il serale non deve essere visto come un obiettivo ma come un percorso di crescita professionale. Nonostante queste parole, Calma è deciso nella sua scelta: Preferisco cantare bene ed essere eliminato ma non fare così. Non posso me ne vado . Preferisco che a qualcuno rimanga il dubbio che non sono bravo piuttosto che dargli certezza. Bisogna riconoscere di quando arriva la fine. Per quanto fatto dovevo stare a casa. Calma ci sarà nella seconda puntata del serale di Amici 21? Lo scopriremo anche dal daily di domani.

