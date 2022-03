Antonio Zequila Isola dei Famosi 2022 chi è e perché Er Mutanda

Antonio Zequila, scopriamo chi è il partecipante alla sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi: chi è e perché viene chiamato Er Mutanda.

Un ritorno per la sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi: a distanza di tanti anni torna a vestire i panni del naufrago Antonio Zequila, che ha partecipato alla terza edizione del reality dove si è guadagnato proprio il soprannome di Er Mutanda, con cui poi è diventato celebre. Scopriamo dunque chi è Antonio Zequila e a cosa di deve il suo soprannome.

Chi è Antonio Zequila

Cominciamo col dire che Antonio Zequila si è guadagnato il soprannome di Er Mutanda proprio nella sua esperienza all’Isola dei famosi grazie agli eccentrici slip che era solito indossare. Antonio Zequila è originario di Atrani, in provincia di Salerno. Classe 1964, il suo esordio nel mondo dello spettacolo avviene nel 1987 nel film Delizia. Dopo di ché, prende parte a tantissimi altri film come Intrigo d’amore, Sapore di donna e così via.

Il successo di Zequila si deve però alle fiction televisive: su tutte Centovetrine, ma anche altre fiction di assoluto successo come Il maresciallo Rocca, Carabinieri e Il bello delle donne. L’attore è però un volto molto noto anche dei reality show, oltre all’esperienza all’Isola dei Famosi, durante la quale ha ricevuto il soprannome di Er Mutanda ed è rimasto nella storia del programma per l’accesa discussione con Antonio Pappalardo, ha anche preso parte nel 2020 al Grande Fratello Vip.

Per quanto riguarda la vita privata, l’attore ha avuto una relazione di 7 anni con la dentista italo-spagnola Ines Muriel. Dopo la fine di questa relazione non dovrebbe esserci una donna nella vita dell’attore, che dovrebbe essere single, anche se ha ammesso di avere un debole per l’opinionista di Uomini e Donne: Tina Cipollari.

