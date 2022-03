Chi ha vinto l’Isola dei Famosi 2021 e che fine ha fatto il vincitore

Ripercorriamo l’ultima stagione dell’Isola dei Famosi: chi ha vinto nel 2021 e che fine ha fatto il vincitore.

Tutto pronto per la partenza della nuova edizione dell’Isola dei Famosi e la domanda è ovviamente: chi sarà il nuovo vincitore del reality. A trionfare nell’ultima stagione è stato Simone Paciello, che si è piazzato davanti a Valentina Persia, Andrea Cerioli, Ignazio Moser, Beatrice Marchetti e Matteo Diamante. Scopriamo dunque chi è il vincitore dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi e che fine ha fatto, con le difficoltà che ha dovuto subire dopo la fine del reality.

Isola dei Famosi: chi ha vinto l’edizione 2021

Simone Paciello, in arte Awed, è l’ultimo vincitore dell’Isola dei famosi, in attesa di scoprire chi trionferà nell’edizione che sta per prendere il via. Awed è uno youtuber di 24 anni, originario di Napoli e balzato agli onori delle cronache nel 2012, grazie ai suoi video-reazioni che hanno conquistato tantissimi fan. Da YouTube Awed ha poi fatto carriera, partecipando a due edizioni del reality di Sky, Social Face, e recitando nel cinepanettone di Massimo Boldi Natale al Sud.

Dopo la sua esperienza sull’Isola dei famosi, Awed è stato al centro anche di un bruttissimo episodio. Lo youtuber, già durante la sua esperienza nel reality, ha ricevuto molti insulti sui social, ma dopo la fine della sua avventura da naufrago gli insulti si sono moltiplicati e sono degenerati, causando allo youtuber diversi problemi d’ansia che lo hanno anche privato del sonno per diverse notti. Awed ha voluto raccontare l’accaduto per far capire quanto queste minacce sui social possano essere pericolose e ha deciso di uscire allo scoperto, sia per lanciare un messaggio a chi vive queste situazioni, che per dare un segnale a lui stesso e reagire a una situazione di stress che lo stava pesantemente debilitando nella sua vita quotidiana.

