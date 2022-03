Clemente Russo Isola dei Famosi 2022 chi è

Clemente Russo, scopriamo chi è il concorrente dell’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi, in gara insieme alla moglie Laura Maddaloni.

La sedicesima edizione dell’Isola dei famosi sta per partire e tra le coppie che naufragheranno in Honduras c’è quella composta da Clemente Russo e Laura Maddaloni. I due sono sposati e hanno una grande tradizione in fatto di reality: Laura è sorella di Marco Maddaloni, che ha vinto in passato l’Isola dei Famosi. Clemente ha invece partecipato da altri due reality: La Talpa nel 2008 e il Grande Fratello Vip del 2016, da cui l’ex pugile però fu squalificato per alcuni insulti rivolti a Simona Ventura. Vedremo dunque se quest’esperienza per Clemente Russo andrà meglio.

Chi è Clemente Russo

Clemente Russo nasce nel luglio 1982 a Caserta. Cresce a Marcianise e dopo la licenza media si dedica con costanza allo sport: prima alla bicicletta, passione tramandatagli dal padre, poi però si dirige con convinzione verso la boxe. A portarlo sul ring è un cugino, che si è rimesso in forma dopo aver avuto problemi di sovrappeso proprio grazie alla boxe. Clemente inizia a raccogliere immediatamente risultati importanti, vincendo nel 2007 uno dei suoi primi titoli e portando a casa due argenti olimpico nelle Olimpiadi del 2008 e del 2012 a Pechino e Londra.

Non solo sport nella vita di Russo: il pugile si afferma anche come un personaggio televisivo molto noto, prendendo parte a programmi come La Talpa, Fratello Maggiore, Mistero e Grande Fratello Vip 2016. Per ciò che riguarda la sfera privata, Clemente è sposato dal 2008 con Laura Maddaloni e i due hanno avuto tre figlie: Rosy e le gemelle Jane e Janet. Ora la coppia prenderà parte all’edizione del 2022 dell’Isola dei famosi provando col loro legame ad arrivare fino in fondo al reality e confermare la tradizione vincente della famiglia nel programma.

