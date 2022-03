Estefania Bernal Isola dei Famosi 2022 chi è e perché è famosa

Estefania Bernal, scopriamo chi è la concorrente della sedicesima edizione dell’Isola dei famosi e perché è famosa.

Torna l’Isola dei famosi: lunedì 21 marzo riprende il via lo show dei naufraghi, sotto la conduzione di Ilary Blasi. Tra i concorrenti della nuova stagione del reality di Mediaset c’è anche Estefania Bernal, pronta a misurarsi con gli altri naufraghi che sbarcheranno in Honduras. Si tratta di uno dei concorrenti meno noti dello show, ma è pronta a farsi conoscere e a mettersi in gioco: scopriamo dunque chi è Estefania Bernal e perché è famosa.

Chi è Estefania Bernal

Estefania Bernal nasce a Buenos Aires, Argentina, il 4 dicembre 1995. Sin da piccola si appassiona alla moda e inizia a fare la modella, arrivando nel 2016 a vincere il concorso di Miss Universo, un traguardo che lancia definitivamente la sua carriera. Dopo il successo, Estefania approda in televisione, dove conduce il programma Showmatch per la tv argentina. Continua però nel suo lavoro di modella, dove diventa un nome affermato e gira tutto il mondo collaborando con tantissimi brand di successo e creando una propria linea di abbigliamento.

La vita da modella la porta in Italia ed Estefania Bernal si stabilisce a vivere a Milano. Diventa un volto della televisione italiana partecipando a Scherzi a parte nel 2021 e dopo quell’avventura prosegue nella sua esperienza nel mondo della televisione prendendo parte anche a L’isola dei famosi 2022. In molti hanno paragonato Estefania Bernal con Belen Rodriguez, nativa anche lei di Buenos Aires e divenuta famosa come modella, arrivando in Italia stabilendosi a Milano. Vedremo dunque se la Bernal riuscirà a conquistare gli spettatori italiani e a ripercorrere le orme di Belen all’interno del mondo dello spettacolo italiano.

