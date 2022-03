Floriana Secondi Isola dei Famosi 2022 chi è e perché è famosa

Floriana Secondi, scopriamo chi è una delle naufraghe della sedicesima edizione dell’Isola dei famosi: chi è e perché è famosa.

L’Isola dei famosi sta per tornare con la sedicesima edizione, in partenza lunedì 21 marzo. Tra i concorrenti in gara c’è anche un volto noto del mondo dei reality show, ovvero quello di Floriana Secondi, già partecipante tanti anni fa al Grande Fratello. Ritorno in televisione per Floriana: scopriamo chi è e perché è famosa.

Chi è Floriana Secondi

Più di quindici anni fa il nome di Floriana Secondi diventava famoso al grande pubblico italiano, essendo quello della vincitrice della terza edizione del Grande Fratello, edizione che ha visto tra gli inquilini della casa più spiata d’Italia anche Luca Argentero. Dopo la vittoria al GF, Floriana ha preso parte anche a La Fattoria, continuando dunque la sua esperienza nel mondo dei reality. Recentemente abbiamo visto Floriana protagonista in televisione come opinionista in alcuni salotti e ora la rivedremo presto come naufraga nell’Isola dei famosi.

Floriana è originaria di Roma, nata nel maggio 1977 e ha vissuto un’infanzia molto complicata a causa della separazione dei genitori, esperienza di cui ha parlato diverse volte in televisione. Per quanto riguarda la sfera privata, Floriana ha avuto una relazione con Daniele Pompili, che ha vissuto dei momenti complicati, soprattutto l’aborto spontaneo che ha avuto l’ex gieffina. I due si sono lasciati nel 2014 e un anno dopo la donna ha avuto una relazione con Khaled Shaban, cantante e ballerino egiziano. Dopo la fine di questa storia, c’è stato un piccolo ritorno di fiamma con Daniele Pompili, durato però poco. Oggi Floriana ha ritrovato l’amore con un architetto di nome Angelo, di cui però, essendo un personaggio esterno al mondo dello spettacolo, si sa poco.

