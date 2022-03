Gustavo Rodriguez Isola dei Famosi 2022 chi è

Gustavo Rodriguez concorrente dell’Isola dei Famosi 2022 insieme a suo figlio Jeremias non è solo il padre di Belen. Scopriamo la sua storia da raccontare

Gustavo Rodriguez è un concorrente dell’edizione dell’Isola dei Famosi 2022. Noto per essere il padre di Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez, un uomo tutto d’un pezzo che ha deciso di partecipare al reality per dimostrare la sua tempra. Infatti nel suo Paese, l’Argentina, ha affrontato una delle più difficili crisi economiche della storia e rispetto ai sacrifici fatti nella sua vita, il suo obiettivo è dimostrare che quest’esperienza sarà una passeggiata e un mezzo per superare i propri limiti.

Quanto guadagnano i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022

Gustavo Rodriguez chi è

Gustavo Rodriguez è di origini argentine, è nato a Buenos Aires nel 1959 ed ha 62 anni di età. Alto 1.76 con un peso di 77 kg, si mostra in grandissima forma, infatti fin dall’infanzia hanno sempre raccontato le sorelle Rodriguez che era uno dei più belli del barrio. Fin dall’adolescenza e di pari passo con gli studi scolastici, ha deciso di coltivare principalmente la sua più grande passione, la musica.

Il primo lavoro di Gustavo Rodriguez infatti è legato al mondo dello spettacolo. E’ stato una rockstar. Durante il periodo d’ascesa della sua carriera da musicista, ha incontrato Veronica Cozzani che apprezzava molto le sue canzoni. Un escamotage perché i due si sono subito innamorati, un colpo di fulmine. Infatti, quella che sarebbe poi diventata sua moglie, per amore di Gustavo ha lasciato il suo fidanzato dell’epoca.

La mamma di Jeremias, Belen e Cecilia Rodriguez è infatti Veronica Cozzani e che oggi è sposata da oltre 20 anni con suo marito. La carriera del padre Rodriguez da musicista si è interrotta perché per lui era troppo un dispiacere lasciare la sua famiglia e così è diventato pastore anglicano (i pastori anglicani si possono sposare, tranquilli). Professione che ha lasciato nel 2013 quando si è trasferito ad abitare per sempre a Milano accanto ai suoi figli e al suo nipote Santiago seguito poi da Luna Marì.

Tra le curiosità su Gustavo Rodriguez, sappiamo che è molto legato alla data del suo compleanno, che ha trasmesso a Belen il suo amore per la musica, che ha un tatuaggio dedicato a suo nipote Santiago e che il suo profilo Instagram @gustavogrodriguez è privato. Recentemente è salito agli onori della cronaca per aver sventato una rapina al Sister’s Market delle figlie. Con grande coraggio ha inseguito i ladri per recuperare la refurtiva.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI