Ilona Staller Isola dei Famosi 2022 chi è

Ilona Staller, scopriamo chi è la protagonista della sedicesima edizione dell’Isola dei famosi, al via lunedì 21 marzo.

Una delle naufraghe più attese di questa sedicesima edizione dell’Isola dei famosi, in partenza lunedì 21 marzo con la conduzione di Ilary Blasi, c’è sicuramente Ilona Staller, conosciuta con il nome d’arte Cicciolina. Vera e propria icona del cinema hard negli anni ’80, la donna è pronta a mettersi in gioco provando l’esperienza come naufraga in Honduras. Scopriamo chi è Ilona Staller e ripercorriamo la sua carriera.

Chi è Ilona Staller

Elena Anna Staller nasce a Budapest, in Ungheria ed è diventata nota intraprendendo la carriera da attrice nel settore pornografico, affermandosi con diversi pseudonimi come Elena Anna, Elena Mercury o Elena Mercuri, prima di passare definitivamente alla storia come Cicciolina. Da piccola muove i primi passi come modella e arriva in Italia grazie al matrimonio con un rappresentante calabrese, conosciuto nell’hotel dove lavorava come cameriera.

In Italia arriva la svolta della sua carriera con l’incontro con Riccardo Schicchi che la coinvolge nel programma radiofonico erotico Voulez-vous coucher avec moi? dove nasce il soprannome Cicciolina visto che la donna, nelle chiamate erotiche del programma, chiamava gli ascoltatori “cicciolini” e “ciccioline”.

Negli anni ’80 arriva l’esordio nel mondo del porno, in cui Cicciolina diventa una vera e propria star, affermandosi come una delle attrici hard più famose di sempre del cinema italiano. Oltre al porno, la donna ha anche alcune esperienze musicali e dopo aver abbandonate le scene intensificò anche la sua attività politica, che l’ha resa molto celebre come paladina della libertà sessuale e dell’educazione in materia. Dopo alcuni anni lontana dai riflettori, Cicciolina ora è pronta a tornare protagonista in televisione con la sua partecipazione alla sedicesima edizione dell’Isola dei famosi.

