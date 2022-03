Roberta Morise Isola dei Famosi 2022 chi è e perché è famosa

Roberta Morise, scopriamo chi è la donna che prenderà parte alla prossima edizione dell’Isola dei famosi e perché è famosa.

È al via la sedicesima edizione dell’Isola dei famosi e nel gruppo di naufraghi che sbarcherà sull’isola c’è ancora Roberta Morise, showgirl con una grande esperienza in televisione, pronta ora a mettersi in gioco anche nel reality di Mediaset. Scopriamo dunque chi è Roberta Morise e perché è famosa.

Chi è Roberta Morise

Roberta Morise nasce nel marzo 1986 in provincia di Cosenza. Sin da piccola è attratta dal mondo dello spettacolo e nel 2004 partecipa a Miss Italia, arrivando sino in finale e chiudendo al quarto posto. Un’esperienza che lancia la carriera di Roberta, che subito dopo quell’esperienza approda in televisione, ricoprendo il ruolo di corista ne I raccomandati.

Proprio l’ingresso in Rai rappresenta la svolta della vita della Morise, che diventa molto famosa con la sua partecipazione a L’eredità, dove s’impone grazie alla direzione del gioco simbolo della trasmissione, ovvero la scossa. Da qui in poi la carriera della showgirl è una continua ascesa: la conduzione de I migliori anni e poi altri programmi come Easy driver, I fatti vostri e Sei in un paese meraviglioso. Non solo tv per la Morise, che è attiva anche nel mondo della musica, con la pubblicazione dell’album È soltanto una favola, e ha scritto un libro dal titolo Esami di ammissione.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Roberta Morise ha avuto una storia con Carlo Conti, sfumata però a causa dell’importante differenza d’età tra i due. Dopo di ché, la donna è stata legata all’imprenditore Luca Tognola, ma i due si sono lasciati nel 2019. Al momento la prossima naufraga dell’Isola dei famosi dovrebbe essere single.

