Igor Zhovkva chi è l’uomo dietro Zelensky

Igor Zhovkva, scopriamo chi è il funzionario del governo ucraino, vero e proprio braccio destro del presidente Zelensky.

Il conflitto in Ucraina continua a imperversare. Ormai da inizio mesa l’invasione russa non si ferma, ma l’Ucraina continua a resistere e non si arrende, guidata dal suo vulcanico leader: il presidente Zelensky. Tra le dure sanzioni imposte dall’Europa, le minacce della Russia e la condanna unanime del conflitto, l’Ucraina continua a chiedere aiuto al mondo occidentale, disposto ad aiutare ma non a intervenire militarmente in prima persona. A tal proposito, sono stati tanti gli appelli di Zelensky e anche quelli del suo braccio destro, Igor Zhovkva, un altro personaggio che sta diventando molto noto in questi tristi tempi di guerra. Scopriamo chi è l’uomo dietro a Zelensky.

Chi è Igor Zhovkva

Gli appelli dell’Ucraina portano spesso la voce di Zelensky, volto della resistenza ucraina, ma sono spesso veicolati anche da un altro uomo, il vero e proprio braccio destro del presidente ucraino. Igor Zhovkva è un funzionario del governo ucraino, capo dell’ufficio del presidente Zelensky. È un uomo dunque molto vicino al numero uno ucraino, potremmo considerarlo una sorta di numero due del governo. In questi momenti, Zhovkva è impegnato ovviamente nel coadiuvare il presidente nell’organizzazione della resistenza ucraina e negli appelli per ottenere sostegno dal mondo occidentale, ma anche nel cercare una via di mediazione con la Russia.

Igor Zhovkva ha 42 anni, è nato il 22 ottobre 1979 a Kiev e ha studiate nella Capitale ucraina. In questi tempi ha lanciato diversi appelli a Vladimir Putin, invitandolo a trovare una via per la risoluzione del conflitto. Finora i trattati di pace non hanno portato a risultati tangibili, ma la speranza è che presto si riesca ad arrivare a una soluzione che possa finalmente riportare la pace in Ucraina.

