All’Isola dei Famosi 2022 a ricordare Rossano Rubicondi è stata solo Vladimir Luxuria. Perché non è stata dedicata nessuna clip alla sua scomparsa?

Rossano Rubicondi è scomparso il 29 ottobre 2021. Il personaggio televisivo e fidanzato di Ivana Trump è stato uno dei concorrenti più apprezzati e famosi di sempre nella storia dell’Isola dei Famosi. Ha partecipato all’edizione del 2008 e ha fatto da inviato due anni dopo. Ha inoltre partecipato anche all’edizione del 2012 ma si è ritirato per motivi personali durante la seconda puntata. Una figura rilevante del reality e in tanti attendevano, nella prima puntata dell’Isola dei Famosi 2022, un omaggio o un semplice ricordo a lui dedicato.

In realtà l’unica persona a ricordare Rossano Rubicondi è stata Vladimir Luxuria che vinse proprio l’edizione in cui Rubicondi era concorrente insieme a Belen Rodriguez e dove sono nate le voci di un presunto flirt tra i due. Appena i concorrenti sono arriva alla palapa, l’opinionista di questa edizione ha preso la parola interrompendo Alvin che stava introducendo i concorrenti nella palapa. Vladimir Luxuria ha voluto ricordare Rossano Rubicondi, è stata proprio l’immagine della palapa a far venire nella mente dell’opinionista quei momenti trascorsi insieme a lei.

E’ stato l’unico momento in cui è stato nominato Rossano Rubicondi in tutta la lunga serata conclusa all’1.40 in stile GF VIP. La stessa conduttrice dell’Isola dei Famosi 2022, Ilary Blasi, è stata molto contenta del ricordo di Vladimir Luxuria annuendo e applaudendo alle parole dell’opinionista visibilmente emozionata. Chi sperava che in quel momento sarebbe partita una clip tributo dell’ex naufrago è però rimasto deluso.

Perché non c’è stato alcun omaggio a Rossano Rubicondi ieri sera alla prima puntata de L’Isola dei Famosi 2022? Nessuna polemica sterile su un fatto così serio. Semplicemente non è stato possibile perché all’epoca il reality andava in onda sulla RAI e quindi tutte le immagini della sua partecipazione sono di proprietà intellettuale della TV di Stato.

