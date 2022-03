Maria Laura De Vitis prima e dopo: rifatta? FOTO

Maria Laura De Vitis, scopriamo com’è cambiata la ragazza protagonista de La Pupa e il secchione, tra alcune inutili polemiche degli haters.

Tra le protagoniste di questa quinta edizione de La pupa e il secchione, in onda il martedì sera su Italia 1, c’è anche Maria Laura De Vitis. Influencer classe 1998, la ragazza ha avuto una storia con Paolo Brosio, nonostante una differenza di età di ben 42 anni. Partecipa al reality di Italia 1 in coppia col secchione Gianmarco Onestini, lei stessa comunque ha una laurea in Scienze della comunicazione. Ultimamente la ragazza è stata al centro di alcune inutili polemiche, con degli attacchi degli haters che sono stati decisamente fuori luogo: scopriamo di cosa si tratta.

Maria Laura De Vitis ingrassata: gli attacchi

Ultimamente in molti hanno attaccato la ragazza per via del suo aspetto fisico, dicendo che è ingrassata e che non ha più la bellezza di prima. Ma, al di là del fatto che la ragazza non sembra assolutamente fuori forma, anche se fosse ingrassata questi attacchi sono totalmente fuori luogo e da deprecare. Poi, il fatto che la pupa non sia nemmeno ingrassata li rende anche senza senso.

Attacchi dunque da cui la ragazza non deve farsi influenzare e può andare dritta per la sua strada. L’influencer è stata al centro delle polemiche anche per la storia con Paolo Brosio, di ben 42 anni più grande di lui. Storia che ormai è finita, tanto che per la ragazza di parla anche di un nuovo flirt con Giorgio Manetti, ex protagonista di Uomini e Donne.

Un’altra questione che in molti si chiedono sulla ragazza riguarda un altro aspetto del suo fisico, ovvero se si sia sottoposta a interventi chirurgici. Guardando le sue foto, non si vedono tracce della mano del chirurgo sul suo corpo e l’influencer non ha mai parlato di interventi chirurgici cui si è sottoposta.

