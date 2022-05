La Pupa e il Secchione 2022 finisce qui. Scopriamo la coppia vincitrice dello show condotto da Barbara D’Urso che ha fatto scintille nella finale

Nella finale de La Pupa e il Secchione 2022 i colpi di scena non sono mancati. La posta in gioco è stata altissima e rispetto ai pronostici non ha vinto la coppia formata da Mila Suarez e Gianmarco Onestini. Tanti però gli scontri e le polemiche per le eliminazioni che si sono susseguiti nel corso dell’ultima puntata. Pupo per una sera Giucas Casella che ha affiancato i giudici Federico Fashion Style, Soleil Sorge e Antonella Elia.

Chi ha vinto La Pupa e il Secchione 2022: vincitori e polemiche

Le nomination e i voti della classifica provvisoria stilata nella scorsa puntata hanno mandato in sfida le coppie formate da Elena e Aristide e Mila e Gianmarco che si sono affrontati nel Bagno di Cultura. A vincere il discusso duo de la Pupa e il Secchione ovvero Mila Suarez e Gianmarco Onestini che ha avuto la meglio rispondendo correttamente a più domande di cultura generale e argomenti di gossip. L’eliminazione non è andata giù ad Elena Morali che ha così abbandonato lo studio, criticando le domande che hanno portato alla sua uscita.

Dopo l’addio alla prima coppia, è stato il turno delle esibizioni. A spaccare in particolare Francesco Chiofalo e Valentina, così come Asia e Mirko. Non hanno invece convinto Mila e Gianmarco con la modella che ha raccontato la sua storia e l’infanzia difficile. L’esibizione si è conclusa con una bachata che però non ha per nulla convinto Soleil Sorge che alla coppia ha dato 0. Proprio questa scelta è stata decisiva. Infatti la seconda coppia ad essere eliminata è stata quella composta da Mila e Gianmarco, ultimi nella classifica generale dopo tutte le esibizioni con soli 19 punti.

L’eliminazione di Mila e Gianmarco non è stata accolta con sportività dalla coppia che ha attaccato Soleil Sorge per lo 0 ricevuto dopo l’esibizione. In particolare Onestini ha sottolineato l’atteggiamento fuori luogo da parte della giudice mentre Mila l’ha insultata sottolineando che secondo lei Soleil non sa fare niente. A prendere le difese della coppia ci ha pensato Antonella Elia che non ha condiviso la scelta di Soleil di dare come voto 0 alla loro esibizione.

Successivamente Elena Morali è tornata in studio chiedendo scusa a Barbara D’Urso per quanto successo in precedenza. Per lei è arrivato il fidanzato Luigi Favoloso che le ha fatto una proposta di matrimonio. Una sorpresa anche per Francesco Chiofalo che ha ricevuto la visita di suo padre. Tanta emozione per Lenticchio che si appresta a subire un’altra operazione dopo quella per un tumore alla testa.

Alessandro e Emy hanno strappato il pass per la fase successiva essendo primi in classifica dopo le esibizioni con ben 70 punti. Le quattro coppie restanti si sono sfidate nello zucca quiz. Francesco e Valentina hanno vinto contro la coppia Denis e Annaclara, mentre Asia e Mirko hanno battuto Marialaura e Edoardo. Le due coppie perdenti si sono a loro volta sfidati nel Bagno di Cultura. Ad essere eliminata è la coppia formata da Denis e Annaclara.

Decisivo per decretare i vincitori de la pupa e il secchione 2022 Giucas Casella che ha dato 5 punti a Maria Laura De Vitis perchè più ricettiva nella prova di ipnosi. Nel corso della finale, prima della doccia di cultura per eleggere chi ha vinto, Asia Valente al test del bacio si ribella: nessun bacio a stampo per rispetto dei fidanzati così prendono il punteggio più basso dalla giuria e vengono eliminati ad un passo dalla vittoria.

Maria Laura De Vitis ed Edoardo raggiungono Emy Buono e Alessandro De Meo in cabina per la sfida finale dopo aver vinto il test di affinità eliminando Francesco Chiofalo e Valentina. I vincitori de la pupa e il secchione 2022 sono Maria Laura De Vitis ed Edoardo che hanno vinto a sorpresa lo show battendo i preferiti della giuria. La coppia vincitrice è stata contestata da diversi utenti sui social perché il secchione della ex di Brosio è entrato a fine programma non facendo un percorso come quello di Lenticchio. Anche Giammarco Onestini si è dissociato dalla vittoria della sua ex Pupa.

