Chi è Adryana Seredova Ultima Fermata: origini e nazionalità

Sta per prendere il via il nuovo show di Canale 5, ultima fermata, che vede al centro del programma delle coppie in crisi che dovranno capire, arrivando alla loro ultima fermata, se continuare il viaggio insieme o scendere dal treno dell’amore. Tra le coppie che sono state rese note e che saranno protagoniste dello show c’è quella formata da Jonatan Rosati e Adryana Seredova: scopriamo chi è quest’ultima e le sue origini.

Chi è Adryana Seredova: origini e nazionalità

Adryana Seredova è nata a Palermo, ma è cresciuta a Napoli, città che ama alla follia. Nazionalità italiana dunque, anche se il cognome potrebbe tradire, Adryana è una centralinista ed è molto appassionata di sport, in particolare della pallavolo, e di fitness. La ragazza sta vivendo un periodo complesso della sua vita, in particolare per quanto riguarda il rapporto con Jonatan Rosati. I due si sono conosciuti nel 2018 grazie a degli amici in comune e ora, dopo quattro anni di relazione, sono giunti a una fase di stallo.

Non è chiarissimo quali siano i problemi della coppia, che sui social si mostrano molto affiatati, ma nel cui rapporto si sono insinuate delle crepe che hanno portato i due amanti a partecipare a Ultima fermata, con la volontà di salvare il loro rapporto. Jonatan è consulente in un salone di automobili e nella promo del programma ha ammesso di voler risolvere un problema specifico a Ultima fermata. Quale sarà questo problema? Lo scopriremo sicuramente presto con l’inizio dello show.

Tutto pronto dunque per l’inizio di Ultima fermata e per la conoscenza di una delle protagoniste dello show, Adryana Seredova, grande appassionata anche di gatti, tatuaggi e shopping.

