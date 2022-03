Anticipazioni Amici 21 serale eliminati seconda puntata spoiler

Anticipazioni seconda puntata Amici 21 serale: scopriamo i guanti di sfida e gli eliminati dalla scuola SPOILER

In attesa della messa in onda della seconda puntata Amici 21 serale, grazie agli spoiler pubblicati dall’account Twitter amicinews possiamo scoprire cosa succederà nel programma condotto da Maria De Filippi. Scopriamo i guanti di sfida, le esibizioni e gli eliminati della seconda puntata di Amici 21.

Eliminati Amici 21 serale seconda puntata

Ad iniziare la puntata è la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che decide di sfidare quella di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Nella prima manche tre le sfide in programma: un duetto tra Alex Sissi contro Luigi ed LDA, un guanto di sfida tra Leonardo e Michele contro Christian e Nunzio e la sfida diretta tra Carola e Aisha. A vincere le rispettive esibizioni sono stati Alex e Sissi, Leonardo e Michele e Aisha. La prima manche viene quindi vinta da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro che mandano al ballottaggio Luigi, Leonardo e Calma. Il primo eliminato della seconda puntata del serale di Amici 21 è Calma.

Seconda manche ancora tra le squadre Cuccarini-Todaro e Zerbi-Celentano. Il guanto di sfida di Nunzio e Serena contro Leonardo e Carola viene vinto dalla coppia della squadra di Cuccarini e Todaro. Grande affermazione di LDA nella seconda sfida che vince contro un’esibizione corale in Dynamite dei BTS. La terza sfida tra Christian e Luigi viene vinta da quest’ultimo. Al ballottaggio sono andati Christian, Nunzio e Alex. Nell’ultima esibizione Alex ha cantato “I won’t let you go” e ha dichiarato di averla dedicata ad una persona speciale. Ad essere mandato al ballottaggio per l’eliminazione è Christian.

La terza manche della seconda puntata di Amici 21 serale vede sfidarsi la squadra di Zerbi Celentano contro quella di Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Si inizia con un guanto di sfida Luigi contro Crytical, vinto da Luigi ma annullato da Rudy Zerbi. Nella sfida che vede Michele affrontare Albe e Crytical in duetto a conquistare il punto è stato Michele. Infine LDA si impone su Dario. Al ballottaggio vanno Albe, Crytical e John Erik. Ad essere mandato al ballottaggio finale per l’eliminazione è Crytical che così dovrà giocarsi il posto con Christian.

Nella sfida finale Crytical ha cantato Casa Mia e Ragazza Magica, mentre Christian ha ballato Ego e L’inverno dei fiori. Il secondo eliminato della seconda puntata di Amici 21 serale si scoprirà solo sabato sera quando Maria De Filippi nella casetta comunicherà Crytical e Christian chi è l’eliminato. Sempre secondo il profilo Twitter Amici News il secondo eliminato della seconda puntata del serale di Amici 2022 è Crytical. Il cantante sarebbe stato visto andare via dalla casetta da una talpa rimasta fuori e non entrata di studio.

