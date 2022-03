Amici eliminati seconda puntata 26 marzo: chi è uscito

Amici 2022 gli eliminati della seconda puntata del serale duro colpo per Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Sono due gli eliminati della seconda puntata del serale di Amici 2022. Al termine di un’agguerrita gara tra le tre squadre, nella puntata andata in onda il 26 marzo sono usciti due ragazzi dalla scuola. Scopriamo chi è uscito e chi si è salvato al ballottaggio.

Amici eliminati seconda puntata 26 marzo

La prima manche della seconda puntata del serale di Amici 2022 ha visto sfidarsi la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. A vincere dopo tre prove è stata la squadra composta dalla showgirl e dal ballerino e hanno così mandato al ballottaggio Leonardo, Calma e Luigi. A salvarsi per primo è stato Luigi, mentre tra Leonardo e Calma ad essere eliminato definitivamente è stato Calma.

Nella seconda manche la squadra di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro ha sfidato nuovamente quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, questa volta però a vincere sono stati questi ultimi. Anche in questo caso i prof vincenti hanno potuto mandare al ballottaggio tre allievi. Sono stati scelti Nunzio, Alex e Christian. Ad essere salvato per primo è stato Alex. Va all’eliminazione provvisoria, in attesa del ballottaggio finale, Christian.

Terza manche che vede sfidarsi la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Vincono Zerbi e Celentano che indicano come gli allievi da mandare al ballottaggio Albe, Crytical e John Erik. A salvarsi per primo è Albe, forte del grande successo di Giravolte che ha raggiunto il milione di stream sulle piattaforme digitali. Al ballottaggio per l’eliminazione provvisoria viene scelto Crytical che così affronta Christian. Ad essere eliminato è Christian.

