L’Isola dei Famosi è tornata in onda, condotta ancora da Ilary Blasi, a inizio settimana. La prima puntata è andata e in questa seconda c’è già aria di eliminazione. Qualcosa potrebbe dire addio all’Honduras poco dopo il suo arrivo sull’isola?

Scopriamo le anticipazioni della seconda puntata de L’Isola dei Famosi 2022. Ecco chi rischia l’eliminazione, essendo finito in nomination. Viene da pensare, però, che chi dovesse perdere si trasferirà su Playa Sgamada, dove si giocheranno la permanenza. Staremo a vedere.

LEGGI ANCHE: Anticipazioni Pechino Express del 24 marzo: ospiti a sorpresa nella terza puntata

L’Isola dei Famosi 2022 anticipazioni seconda puntata

Nella seconda puntata de L’Isola dei Famosi 2022 del 24 marzo ne vedremo delle belle. Sono tre le coppie finite in nomination nel primo appuntamento del reality condotto da Ilary Blasi. Ecco di chi si tratta:

Ilona Staller e Marco Melandri

Antonio Zequila e Floriana Secondi

Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni

Spazio alla prima sfida eliminatoria, dunque, in questo secondo appuntamento. È facile pensare, però, come nessuno rischi davvero di lasciare immediatamente il gioco poco dopo l’arrivo in Honduras. Più probabile il trasferimento su Playa Sgamada, dove vi sono i naufraghi Roger e Jovana. Con loro due ci si dovrà, probabilmente, sfidare per la permanenza.

Dalle anticipazioni scopriamo come vi saranno alcuni nuovi ingressi. Una seconda puntata ricca di adrenalina, con numerose sfide in serbo per i concorrenti. Ci sarà la prova ricompensa e la prova leader, cruciale per l’equilibrio interno del gruppo.

Differenti nuovi concorrenti faranno il proprio ingresso. Ecco di chi ci tratta:

Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo

I Cugini di Campagna

Roberta Morise

Tutti loro, in totale 5, andranno a formare con gli altri il gruppo definitivo di questa sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi 2022.

L’Isola dei Famosi 2022 televoto

Chiunque volesse dire la propria e decidere chi sarà eliminato, potrà farlo attraverso il televoto. Svariate le vie da sfruttare:

attraverso l’app Mediasetplay

sul sito ufficiale de L’Isola dei Famosi

inviando un sms al 4770002 con il nome del concorrente da eliminare, al costo massimo di 0.1613 euro

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI