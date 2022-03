Terza puntata di Pechino Expres, in onda giovedì 24 marzo. Il programma itinerante, condotto ancora una volta da Costantino Della Gherardesca, continua a ottenere consensi, tanto in televisione, su Sky e NOW, quanto sui social.

Scopriamo le anticipazioni della terza puntata. Ecco cosa ci attende in questo nuovo appuntamento con i viaggiatori più sgangherati della televisione italiana. Costantino Della Gherardesca ha di certo nuove sorprese in serbo per noi.

Pechino Express, anticipazioni terza puntata

Scopriamo cosa accadrà nella terza puntata di Pechino Express. Ecco le anticipazioni del 24 marzo del programma condotto da Costantino Della Gherardesca. Nella seconda puntata sono stati eliminati gli Atletici, il che lascia in gioco otto coppie, che saranno alle prese con una delle tappe più difficili di questa stagione del programma. Ecco i concorrenti che restano in gioco:

Padre e Figlio – Ciro e Giovambattista Ferrara

Gli Scienziati – Barbascura X e Andrea Boscherini

I Fidanzatini – Rita Rusic e Cristiano Di Luzio

Gli Sciacalli – Aurora Leone e Fru

Italia-Brasile – Nikita Pelizon e Helena Prestes

Gli Indipendenti – Bugo e Cristian Dondi

Mamma e Figlia – Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni

I Pazzeschi – Victoria Cabello e Paride Vitale

Tutti i partecipanti prendono il via da Pamukkale, con la possibilità di poter spendere appena 1 euro in valuta locale al giorno. L’obiettivo stavolta è raggiungere Belevi. Vedremo ben quattro coppie sfidarsi per l’immunità. Da questa tappa si passerà a Izmir e infine all’antica Bergama. L’ultimo traguardo, dove si decideranno le sorti del gruppo, è quello di Alvalich. Qui ci sarà un vero e proprio colpo di scena. Spazio a due concorrenti storici di Pechino Express. Si tratta di Enzo Miccio e Max Giusti, che partecipano al viaggio con un ruolo inedito. Scopriremo soltanto in puntata se questo appuntamento prevedrà un’eliminazione o meno. Dopo due di fila, viene da pensare a una pausa in tal senso, ma le sorprese sono dietro l’angolo.

