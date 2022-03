Isola dei famosi pronostici televoto 24 marzo: chi è in nomination

L’isola dei famosi torna con una nuova puntata giovedì 24 marzo 2022: scopriamo i pronostici su chi verrà eliminato dallo show.

Lunedì 21 marzo ha ufficialmente preso il via la nuova edizione dell’Isola dei famosi e con la seconda puntata è già ora di eliminazioni. Sono tre le coppie in nomination in questa seconda puntata: Ilona Staller e Marco Melandri, Antonio Zequila e Floriana Secondi e infine Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni. Non è chiaro però se chi perderà al televoto verrà effettivamente eliminato o, scenario più probabile, si trasferirà a Playa Sgamada, dove ci sono già Roger e Jovana, con cui si giocheranno la permanenza sull’isola. Dunque, scopriamo i pronostici su chi è a rischio eliminazione o comunque dovrà lottare per la propria permanenza sull’isola.

Isola dei famosi: i pronostici di giovedì 24 marzo

Televoto serratissimo tra le tre coppie a rischio eliminazione. Stando ai pronostici dei bookmakers, la coppia formata da Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni sembra quella maggiormente a rischio per quanto riguarda la sconfitta al televoto. Serrata però la lotta con le altre due coppie, che possono contare su due personaggi che rientrano nel novero dei favoriti come Marco Melandri e Floriana Secondi, ma anche su due outsider come Antonio Zequila e Ilona Staller. Dunque, facendo una previsione per il televoto di giovedì 24 marzo, la coppia più a rischio è quella composta da Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, seguono Ilona Staller e Marco Melandri e per ora i più tranquilli sono Floriana Secondi e Antonio Zequila, anche se chiaramente le percentuali di gradimento sono molto simili e la lotta sarà serratissima.

Ricordiamo che per votare al televoto ci sono tre alternative:

attraverso l’app Mediasetplay

sul sito ufficiale de L’Isola dei Famosi

tramite un sms al 4770002 con il nome del concorrente da eliminare, al costo massimo di 0.1613 euro

