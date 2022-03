Patrizia Bonetti Isola dei Famosi 2022 chi è e perché è famosa

Patrizia Bonetti, scopriamo chi è la nuova naufraga della sedicesima edizione dell’Isola dei famosi e perché è famosa.

Arrivano volti nuovi nella sedicesima edizione dell’Isola dei famosi: è pronta a sbarcare in Honduras anche Patrizia Bonetti, che entra quindi nel cast della nuova stagione del reality show condotto da Ilary Blasi. Patrizia non sarà l’unica novità dell’Isola, ma ce ne saranno altre in serbo: scopriamo però intanto chi è e perché è famosa.

Chi è Patrizia Bonetti

Patrizia Bonetti nasce a Bologna nel 1995 e s’impone all’attenzione del pubblico soprattutto sul web. Di origine cubane, Patrizia inizia presto a lavorare come modella per molti brand, diventando poi una famosa influencer. La sua apparizione in televisione avviene nel 2018, con la partecipazione al Grande Fratello, cui segue il breve flirt con l’allora fidanzato di Nina Moric: Luigi Mario Favoloso. Terminata l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, Patrizia ha continuato ad apparire in televisione, partecipando a programmi come Pomeriggio 5 e Domenica live e ora è pronta a tornare sul piccolo schermo con la partecipazione alla sedicesima edizione del Grande Fratello.

Patrizia Bonetti è stata spesso al centro del gossip: oltre al flirt con Favoloso, la donna ha frequentato Gianluca Vacchi, l’ex marito di Anna Falchi Stefano Ricucci e il figlio di Gigi D’Alessio, Claudio. Inoltre, il nome di Patrizia Bonetti è stato associato a quello di Fabrizio Corona: l’uomo ha raccontato nel suo libro di avere avuto un flirt con la modella italo-cubana, ma Patrizia ha smentito, dicendo che tra di loro non c’è stato nulla.

Ultimamente era un po’ sparita dai radar, ora però Patrizia Bonetti è pronta a tornare in televisione, unendosi ai naufraghi della sedicesima edizione dell’Isola dei famosi.

