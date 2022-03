Cielo dammi la luna: scopriamo il testo e il significato della nuova canzone di Sangiovanni, che anticipa l’arrivo dell’album del cantante.

Ci siamo quasi: l’uscita del nuovo Cd di Sangiovanni, dal titolo Cadere Volare, è ormai imminente e sarà anticipata dal singolo Cielo dammi la luna. Vediamo dunque il significato e il testo del brano di Sangiovanni.

LEGGI ANCHE: SANGIOVANNI NUOVO LOOK: HA TAGLIATO I CAPELLI PERCHÉ?

Cielo dammi la luna: il significato della canzone di Sangiovanni

Dopo il successo del Festival di Sanremo, col quinto posto ottenuto grazie a Farfalle, Sangiovanni torna con evidenti cambiamenti. Look nuovo per l’artista, pronto a intraprendere un nuovo percorso artistico che porterà all’uscita, prevista l’8 aprile, del CD Cadere Volare.

Cielo dammi la luna è un pezzo piano e voce, intimo che lo stesso Sangiovanni ha consigliato di ascoltare ad occhi chiusi.

Cielo dammi la luna: il testo della canzone di Sangiovanni

Io da umano come posso

Restituirti tutto

Coi limiti che ho

Col tempo che finisce

Metti in conto già due figli

E una casa sul frutteto

Metti pure tutto quello che vuoi ti

Io da umano come posso

Se una vita non mi basta

Siamo briciole in un mondo

In un mondo che non basta

Per quello che vorrei darti questa notte

Dovrei cercare altrove, dovrei cercare come

Se mi libero, mi libero, mi libero e

Precipito, precipito, precipito

E ci sei tu per te

Come posso ricambiare?

In cielo, dammi la luna

Solo per stasera, ah

Stasera, poi te la riporto qua

Poi te la riporto in mano

Te la devo regalare

Te la devo regalare

Te la devo regalare così che possa avere

Un motivo per restare in questo posto che non fa per me

E se non vivo per il prossimo, per chi lo faccio?

Sparisco, casa al mare, poi te lo rega’

Se mi libero, mi libero, mi libero e

Precipito, precipito, precipito

E ci sei tu per te

Come posso ricambiare?

In cielo, dammi la luna

Solo per stasera, ah

Stasera, poi te la riporto qua

Poi te la riporto in mano

Te la devo regalare

Te la devo regalare

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI