Sangiovanni nuovo look: ha tagliato i capelli perché?

Sangiovanni stupisce tutti con un nuovo look: vediamo perché il cantante ha tagliato i capelli, cambiando totalmente aspetto.

Dopo il successo del Festival di Sanremo, dove si è piazzato al quinto posto con la sua Farfalle, Sangiovanni sta per tornare col nuovo singolo Cielo dammi la luna, che anticipa l’album Cadere Volare, in uscita l’8 aprile. Un Sangiovanni carichissimo e con un look totalmente diverso: sui social il cantante si è mostrato infatti con i capelli corti, un cambio di look veramente incredibile che ha sconvolto i fan.

Sangiovanni: il nuovo look

Siamo abituati a vedere il giovane cantante con i suoi ricci abbondanti, ma dovremo imparare a convivere con una nuova immagine di Sangiovanni. Il cantante ha infatti tagliato i capelli, mostrando sui social il suo nuovo look. Ma quali sono le ragioni di questo incredibile cambiamento d’immagine? Probabilmente il cantante aveva solo voglia di cambiare o magari questo nuovo look fa parte di un processo di rinnovamento con coincide con quello artistico, pronto presto a spiccare il volo.

Come detto, presto uscirà il nuovo CD di Sangiovanni e un cambio di look è ciò che ci vuole per attirare con forza l’attenzione a livello mediatico. Sono stati tanti i commenti, sia di fan che di personaggio dello spettacolo, tra cui il professore di Amici, Rudy Zerbi, che ha ironicamente fatto i complimenti al ragazzo per essersi tagliato i capelli come lui. Puntuale anche il commento della fidanzata del cantante, Giulia Stabile, che ha riassunto lo shock di tutti con la frase “Nessuno è pronto”.

Insomma, Sangiovanni stupisce tutti col suo nuovo look, in attesa di conquistare i fan col suo nuovo CD. Intanto a mezzanotte scopriremo il singolo Cielo dammi la luna, poi occorrerà attendere l’8 aprile per ascoltare finalmente Cadere Volare.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI