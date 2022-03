Scaletta Amici Serale 2022 seconda puntata 26 marzo: esibizioni

La scaletta di Amici Serale 2022 seconda puntata in onda sabato 26 marzo: tutte le esibizioni degli allievi in gara manche per manche senza spoiler

Seconda puntata di Amici 21 serale in onda il 26 marzo. La scaletta della serata vede alternarsi gli allievi alle prese con emozionanti esibizioni e sfide testa a testa per continuare il proprio percorso e sognare la vittoria finale. Scopriamo la scaletta della seconda puntata di Amici serale 2022 e l’ordine previsto senza spoiler sui vincitori e sugli eliminati della serata.

LEGGI ANCHE: Anticipazioni Amici 2022 serale eliminati seconda puntata spoiler

Amici Serale 2022 scaletta seconda puntata

Aprono la seconda puntata di Amici 21 la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che sfidano quella di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. A conquistarsi il primo punto della manche sarà un duetto. Si sfidano infatti Alex e Sissi contro Luigi e LDA. Seconda manche che vede il primo guanto di sfida della serata: Leonardo e Michele contro Christian e Nunzio. Infine nella terza sfida la ballerina Carola affronta Aisha che in settimana è stata scelta dagli One Republic per cantare con loro il singolo “Sunshine”.

La seconda manche vede affrontarsi nuovamente le stesse squadre. Questa volta sono Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro a lanciare la sfida a Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Si inizia con una prima prova sentitissima e secondo guanto di sfida della serata. Nunzio e Serena, criticatissimi da Alessandra Celentano, affrontano la coppia composta da Leonardo e Carola. La seconda prova invece vede LDA doversi confrontare con un’esibizione corale della canzone “Dynamite” dei BTS. La terza e ultima prova invece vede la sfida tra Luigi e Christian.

Nella terza manche Rudy Zerbi e Alessandra Celentano affrontano la squadra di Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Si inizia subito con il botto e con un guanto di sfida tra Luigi e Crytical. I due cantanti hanno portato sul palco La Genesi del tuo colore, Destri e Concedimi. La seconda prova vede Michele sfidare Albe e Crytical con questi ultimi che hanno cantato Stay di Justin Bieber. Terza e ultima prova con LDA che affronta Dario. Il cantante ha portato sul palco Vorrei dei Lunapop. Per chi si aspettava il guanto di sfida richiesto da Raimondo Todaro nel daily deve rassegnarsi. La prova tra Carola e Serena per ballare Single Ladies non è stata fatta.

