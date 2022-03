Stash chi è il giudice di Amici 2022 e leader dei The Kolors

Stash è il giudice di Amici 21 accanto a Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino. Scopriamo chi è e il suo passato all’interno del talent

Per il secondo anno consecutivo Stash ricopre il ruolo di giudice di Amici. Il cantante è ancora una volta presente al talent condotto di Maria De Filippi, una partecipazione che conferma il legame di grande stima e affetto con la conduttrice e il programma, fondamentale per la sua carriera. Scopriamo chi è Stash, la carriera e la sua vita privata.

Chi è Stash, carriera e fidanzata

Stash è il nome d’arte di Antonio Fordispino. Di origini casertane, è nato il 7 Giugno 1989 e ha quindi 33 anni di età. La sua passione per la musica nasce fin da piccolo grazie all’influenza del padre Umberto, proprietario di un noto studio di registrazione. Appassionato di musica rock, il padre di Stash è colui che ha creato il nome d’arte del figlio. L’ispirazione nasce dal brano Money dei Pink Floyd. In questi anni ha iniziato ad imparare a suonare le percussioni, la chitarra, il pianoforte e il synth.

Durante l’adolescenza Stash si è trasferito a Milano, si è iscritto all’Accademia di Brera e a Nuove Tecnologie dell’Arte. Ha poi vissuto anche a Londra e in quel periodo con suo cugino Alex e Daniele Mona ha fondato i The Kolors. Tornati in Itallia, i ragazzi diventano resident band di un famoso locale di Milano e in poco tempo riescono a produrre il primo album e ad aprire i concerti di alcuni artisti internazionali. Nel 2015 partecipano ad Amici e conquistano la vittoria finale raggiungendo la popolarità.

Da alcuni anni Antonio Stash Fiordispino è fidanzato con la modella Giulia Belmonte, finalista a Miss Italia 2013 e protagonista del video Dove e Quando di Benji e Fede. Il 3 dicembre 2020 la coppia ha avuto una bambina, Grace. L’evento è stato annunciato dal cantante sul suo account Instagram. “Questo era uno dei miei desideri più grandi” ha scritto sui social.

