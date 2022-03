I Kolors si sono divisi? Che fine hanno fatto e la scelta di Stash

Il ritorno di Stash come giudice di Amici 21 ha attirato l’attenzione sul suo gruppo. I Kolors si sono divisi? Scopriamo che fine hanno fatto

Amici di Maria De Filippi è stato il trampolino di lancio di Stash e i The Kolors. La loro vittoria nel 2015 è stato fondamentale e ha permesso a loro di ottenere i primi grandi successi a cominciare da Everytime, vera e propria hit di quell’anno. A distanza di sette anni, la scelta di Stash di rivestire nuovamente il ruolo di giudice del talent per la seconda volta consecutiva ha attirato l’attenzione sul futuro del suo gruppo. I The Kolors si sono divisi? Scopriamo cosa è successo e che fine hanno fatto.

Che fine hanno fatto i The Kolors

I The Kolors si sono formati nel 2010 e sono formati da Antonio Fiordispino in arte Stash, Alex Fiordispino e Daniele Mona. Dopo aver debuttato in un locale di Milano e aperto le date in Italia di Paolo Nutini e Gossip, hanno conquistato il successo grazie alla vittoria di Amici nel 2015. Il loro primo album è I Want pubblicato nel 2014, ma è Out che contiene il singolo Everytime a dare la svolta. Oltre 200 mila le copie vendute e quattro dischi di platino conquistati.

Nel 2017 arriva il terzo album You, poi la partecipazione al Festival di Sanremo con Frida (mai, mai, mai) prima canzone in lingua italiana. L’anno successivo è cruciale per la carriera dei The Kolors che cambiano casa discografica. Da quel momento vengono pubblicati i singoli Come le onde, Pensare male con Elodie, Los Angeles con Gué Pequeno, Non è vero, Cabriolet Panorama, Solero con Lorenzo Fragola e Leoni al Sole, ultima canzone uscita. Nel 2021 è stato pubblicato Singles, racconta con tutti i singoli tra il 2019 e il 2021.

Nessun rottura quindi, i The Kolors non si sono divisi ma continuano a produrre la loro musica. La scelta di Stash è dettata dallo stretto legame con Maria De Filippi che gli diede la possibilità di partecipare alla quattordicesima edizione di Amici.

