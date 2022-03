Amici 21, retroscena Christian: Maria De Filippi e la ramanzina in casetta

Christian e Crytical sono stati gli allievi in ballottaggio per l’eliminazione nella seconda puntata di Amici. Nella casetta Maria De Filippi ha richiamato il ballerino

Come da tradizione il verdetto sul secondo eliminato del serale di Amici è arrivato nella casetta. I ragazzi, tornati dallo studio, hanno atteso le parole di Maria De Filippi per conoscere chi tra Christian e Crytical doveva lasciare il talent. Di solito è l’occasione per fare un bilancio del loro percorso e analizzare quanto fatto in questi mesi, ma questa volta Maria De Filippi ha deciso di farsi sentire ed esprimere tutto il suo rammarico.

LEGGI: Amici eliminati seconda puntata 26 marzo: chi è uscito

Amici 21, Maria De Filippi: “Christian ho creduto tantissimo in te”

Fin dal rientro in casa Christian e Crytical si sono comportati in maniera nettamente diversa. Il rapper ha detto: “Povero dare di più, mi spaventa un po’ il fuori. Non sono contento se mi fermo a questo punto, non voglio tornare a casa. Vorrei fare di più, ci ho provato al massimo”. Il ballerino invece si è limitato a dire di essere contento perché non ballavo così da tempo ma poi ha deciso di andare a mangiare con Alex e Dario. Tutt’altro atteggiamento da parte di Crytical che ha atteso il verdetto in lacrime.

Confortato quest’ultimo da Luigi, i due si sono spostati in camera e Maria De Filippi ha parlato ad entrambi. Crytical ha ribadito la sua voglia di non uscire: “Il bilancio è positivo per questo piango perché quando vedo tante persone che applaude e urla il mio nome mi sento bene, mi sento capito ed una cosa che mi capita molto raramente. Pensare che ci potrebbe essere un’uscita mi destabilizza. La realtà spaventa”

Dopo aver invitato i due a mangiare qualcosa, Maria De Filippi ha chiamato Christian e Alex. Il ballerino, pungolato dalla creatrice e conduttrice del programma, ha esternato i suoi pensieri: “Ho tutto dentro da sempre, lo so che non fa sempre bene. Mi sono sentito bene e non ero così contento da mesi. Non è stato facile perché le minime cazzate erano enormi e quindi ho avuto un crollo”.

Alex ha confermato le sensazioni di Christian: “Era da un po’ che non lo vedevo dentro le canzoni e mi mancava vedere questo Christian così. Ho capito che è testardo ma sa esattamente ciò che cerca. Quando si arrabbia dice cose sbagliate e negli ultimi tempi si è lasciato troppo abbindolare dalle critiche. L’importante è sapere cosa si vuole fare. Ho ritrovato in lui qualcosa di me”. Al termine della chiacchierata Maria De Filippi ha invitato i due al ballottaggio ad attendere il verdetto insieme ai compagni.

Prima di dare il nome dell’eliminato, ha deciso però di rimproverare Christian: “Se hai smesso di ballare è solo perché ad un certo punto l’hai stabilito tu, ai casting a giugno ballavi e ballavi tantissimo. Settimana scorsa mi sono arrabbiata perché sembrava che non ci tenessi. Anche oggi mangi, ridi e scherzi in attesa del verdetto. Quello che mi dispiace è che ti sei ritrovato adesso. La voglia di non essere eliminato da parte di Crytical si sente anche quando canta, mentre in te no. Io ci ho creduto a giugno alle tue capacità, tantissimo”. Ed è proprio dopo queste parole che Maria De Filippi ha annunciato a Christian la sua eliminazione.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI