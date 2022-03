Mediterraneo dove è stato girato il film: dove si trova l’isola

Mediterraneo, vediamo dov’è stato girato il film di Gabriele Salvatores, vincitore del premio Oscar nel 1992 come Miglior film straniero.

Mediterraneo di Gabriele Salvatores occupa sicuramente un ruolo di prestigio nella storia del cinema italiano, grazie soprattutto alla vittoria del premio Oscar come miglior film straniero. Il regista completa la trilogia della fuga con il racconto di otto soldati italiani che nel 1941 vengono mandati su un’isola greca, apparentemente disabitata, per occuparla. Qui scoprono che in realtà la popolazione dell’isola esiste, ma i soldati si fondono con loro, abbandonano la loro identità militare e riscoprono se stessi. Il film ha ottenuto un successo pazzesco grazie anche alle splendide location dove prende vita la storia: scopriamo quindi dov’è stato girato.

Dov’è stato girato Mediterraneo

L’isola di Megisti, dove vengono mandati in missione i soldati nel film, esiste davvero ed è nota come Isola di Kastellorizo. È l’isola più piccola del Mar Egeo, si trova appena fuori dalla costa della Turchia, a circa 72 miglio in direzione est rispetto a Rodi. Megisti è il nome dell’unico insediamento sull’isola di Kastellorizo ed è la capitale e il porto dell’isola. L’isola è stata evacuata nel 1943 per proteggersi dagli attacchi aerei tedeschi e dopo la guerra solo pochissime persone vi hanno fatto ritorno.

Oggi, gli abitanti dell’isola sono circa 250. Non esistono macchine, solo navette e taxi per girare l’isola, e ci sono una manciata di hotel. Kastellorizo è un’isola molto pacifica, una sorta di paradiso naturale dove in molti si recano per cercare tranquillità. L’isola è diventata famosa anche grazie al film di Salvatores, che con la vittoria dell’Oscar ha avuto un’eco incredibile e quindi anche il turismo cinematografico contribuisce ad animare la quita vita sull’isola, che sembra scorrere a ritmi estranei al resto del mondo che la circonda.

