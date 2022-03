Mediterraneo film: trama e cast

Mediterraneo, la trama e il cast del film di Gabriele Salvatores, capace di vincere l’Oscar come miglior film straniero nel 1992.

All’interno della storia del cinema italiana, un posto di rilievo è sicuramente occupato da Mediterraneo, film di Gabriele Salvatores che nel 1992 riuscì a imporsi come vincitore del premio Oscar per il miglior film straniero. La pellicola è liberamente ispirata a Sagapò, romanzo di Renzo Biasion e conclude la cosiddetta trilogia della fuga, completando il ciclo iniziato con Marrakech Express e continuato con Turnè. Film non legati da un rapporto consequenziale, ma tematico, con al centro proprio la fuga. Scopriamo dunque la trama e il cast della pellicola vincitrice dell’Oscar.

Mediterrano: la trama del film

La fuga al centro di Mediterraneo è quella di otto soldati italiani che nel 1941 vengono mandati in una sperduta isola della Grecia per presidiarla. L’isola si rivela il posto ideale dove i soldati possono abbandonare la loro identità militare e fare uscire i loro veri caratteri. Presto i soldati scoprono che l’isola è tutt’altro che disabitata, la popolazione inizialmente si era nascosta ma poi si mescola coi soldati e tra loro si crea un bel connubio, tanto che i soldati nemmeno si rendono conto della fine della guerra e quando gli viene comunicata non vogliono fare ritorno a casa.

Mediterraneo: il cast del film

Diego Abatantuono e Claudio Bisio sono i protagonisti del film di Salvatores, di seguito il cast completo:

Diego Abatantuono: Sergente Maggiore Nicola Lorusso

Claudio Bigagli: Tenente Raffaele Montini

Giuseppe Cederna: Antonio Farina

Ugo Conti: Luciano Colasanti

Claudio Bisio: Corrado Noventa

Gigio Alberti: Eliseo Strazzabosco

Antonio Catania: Tenente Carmelo La Rosa

Memo Dini: Libero Munaron

Vasco Mirandola: Felice Munaron

Vana Barba: Vassilissa

Luigi Montini: prete ortodosso

Irene Grazioli: pastorella

Alessandro Vivarelli: Aziz

