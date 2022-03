Isola dei famosi, vediamo le anticipazioni della terza puntata del reality show di Ilary Blasi, in onda stasera lunedì 28 marzo in prima serata su Canale 5.

Stasera torna l’appuntamento con l’Isola dei famosi: è passata una settimana dallo sbarco dei naufraghi in Honduras, e altri concorrenti dovranno ancora fare il proprio ingresso. In primis Alvin racconterà l’incubo maltempo, un nubifragio ha costretto la redazione a spostare i naufraghi per 24 ore. Poi stasera spazio allo sbarco di nuove coppie in Honduras.

Nella puntata di giovedì c’è stato ampio spazio ai nuovi volti del programma, Blind, Roberta Morise e Patrizia Bonetti, e abbiamo scoperto gli eliminati di questa puntata, ovvero Ilona Staller e Marco Melandri, che si son o recati dunque su Playa Sgamada dove concorrono da soli insieme a Jovana Djordjevic e Roger Balduino.

A rischio eliminazione per questa nuova puntata ci sono Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro e Antonio Zequila e Floriana Secondi: vediamo dunque come hanno passato questi giorni le due coppie in vista del voto. Non solo la nomination, perché vedremo anche come si stanno adattando i nuovi partecipanti Blind e Roberta Morise, in gara al momento su Playa Accoppiada e assisteremo a un ripensamento di Ilona, che si è pentita delle sue scelte nell’ultima puntata. Scopriamo dunque cosa ci aspetta stasera nella terza puntata dell’Isola dei famosi.

Isola dei famosi 2022: il pentimento di Ilona

Nella scorsa puntata, dopo aver rimediato l’eliminazione Ilona Staller e Marco Melandri hanno dato il bacio di giuda ad Antonio Zequila e Floriana Secondi, mandandoli in nomination. L’ex attrice hard però, finita su Playa Sgamada dopo l’eliminazione, parlando con Roger Balduino ha rivelato di essersi pentita di aver dato il bacio di giuda a Floriana Secondi e di averlo fatto solo su suggerimento di Melandri.

Ilona non voleva dare a Floriana quel bacio, nutre delle simpatie per la gieffina e ora la naufraga è dispiaciuta per il fatto che Floriana se la sia presa per quel bacio. Secondo Ilona è stato Melandri a insistere per dare quel bacio e Ilona ha ammesso che avrebbe preferito baciare Carmen, che trova meno affine per il suo carattere più autoritario. Insomma il pentimento di Ilona è evidente, vedremo se Floriana riuscirà a perdonarla per il bacio ricevuto.

Isola dei famosi 2022: il difficile rapporto tra madre e figlio

Sulla graticola ci sono Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro, che nella scorsa puntata si sono salvati, ma sono rimasti in nomination. I due stanno passando un momento di tensione, visibilmente scossi dalla difficile convivenza e hanno dato vita a momenti di litigi. Alessandro non riesce a tollerare troppo l’autoritarismo di Carmen, sottolineato anche da Estefania che ha invitato la donna a ricordare che Alessandro non è il suo schiavo.

Alessandro cerca di seguire i dettami della madre, ma è chiaro che la convivenza tra i due sia difficile. Il ragazzo ammette che il carattere di Carmen è complicato e gli altri inquilini dell’isola provano a incitare Alessandro a reagire contro il duro trattamento che gli riserva la madre. Vedremo dunque se il ragazzo continuerà a sopportare l’autorità materna o se nella coppia subentreranno crepe micidiali.

Isola dei famosi 2022: chi è in nomination

A rischio eliminazione ci sono proprio Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni e la coppia formata da Floriana Secondi e Antonio Zequila. Abbiamo visto che i primi due hanno avuto giorni complessi, ma che dire dell’altra coppia? Anche per loro la tensione è palpabile, soprattutto Floriana è al centro di molte dinamiche sull’isola e ha ammesso di non essersi sentita apprezzata e di aver trovato delle persone false sull’isola, attaccando direttamente Estefania.

La gieffina ha però ritrovato un certo equilibrio col compagno Antonio Zequila, ma lo stress è palpabile e l’incubo della nomination pesa sui due naufraghi. Stando ai pronostici, infatti, Floriana e Antonio sembrano sfavoriti nel duello con Carmen e Alessandro: vediamo se i due riusciranno a sovvertire i pronostici o se verranno eliminati.

Infine dovrebbero esserci almeno quattro nuovi ingressi nella puntata dell’Isola dei Famosi 2022 in onda il 28 marzo. Secondo le anticipazioni, è arrivato il momento dei Cugini di Campagna e di Guendalina ed Edoardo Tavassi, attesissimi dal pubblico social fin dall’annuncio della loro partecipazione.

