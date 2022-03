Isola dei Famosi 2022 pronostici eliminazione 28 marzo: chi uscirà?

L’Isola dei famosi torna con la terza puntata lunedì 28 marzo: scopriamo chi è in nomination e i pronostici sulla prossima eliminazione.

Torna l’appuntamento con l’Isola dei famosi: terza puntata per il reality show di Ilary Blasi, pronto ad accogliere nuovi naufraghi, ma anche a sancire una nuova eliminazione. Nella scorsa puntata a pagare lo scotto del televoto sono stati Ilona Staller e Marco Melandri, che sono finiti su Playa Sgamada dove concorrono da soli. Ora, in nomination ci sono altre due coppie, le stesse che erano nominate nell’ultima insieme a Ilona e Marco. Si tratta di Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro e di Antonio Zequila e Floriana Secondi. Scopriamo, secondo i pronostici, chi dovrebbe essere eliminato.

Pronostici Isola dei famosi: chi verrà eliminato

Sono nuovamente protagonisti al televoto Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni e l’altra coppia formata da Antonio Zequila e Floriana Secondi. Sono stati giorni difficili per entrambe le coppie, soprattutto per le due donne. Carmen è stata attaccata da quasi tutti i naufraghi per il comportamento tirannico che ha nei confronti del figlio, mentre Floriana si è resa protagonista di duri scontri con diversi concorrenti, soprattutto con Nicolas Vaporidis ed Estefania Bernal. Situazione molto tesa per entrambe le coppie, ma vediamo chi dovrebbe essere eliminato.

Il sondaggio social realizzato dall’Isola dei famosi delinea una situazione abbastanza chiara: Carmen Di Pietro e suo figlio hanno raccolto circa il 70% delle preferenze e quindi, salvo clamorosi ribaltoni, dovrebbero vincere il televoto, eliminando Antonio Zequila e Floriana Secondi. Questo sembra lo scenario preannunciato del televoto di questa terza puntata dell’Isola, ma bisognerà vedere se qualcosa cambierà, o se i pronostici verranno confermati. A premiare Carmen e Alessandro forse è proprio la presenza del ragazzo, considerata positiva da tutti i naufraghi e dagli spettatori, nonostante qualche eccesso di troppo da parte di Carmen.

