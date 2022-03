Isola 2022 Estefania Roger sgamati: i dettagli su cosa hanno fatto

Estefania Roger, è già nato il primo amore all’Isola dei Famosi? Dopo le indiscrezioni delle ultime ore, arrivano alcuni dettagli sulla coppia del reality

Non ci è voluto molto per vedere la prima possibile coppia all’Isola dei Famosi 2022. Un gesto di Estefania Bernal a Roger Balduino, durante la prima puntata, non era passato inosservato. La modella ha accarezzato la mano dell’uomo prima di separarsi come richiesto dal gioco in due spiagge differenti. Fin dalle prime ore si era parlato di un colpo di fulmine e così Roger era stato invitato a scrivere un messaggio alla donna.

Il modello le ha scritto: “Ciao safada Mi manchi molto, ti sto aspettando qui nell’isola più bella del mondo”. Il gesto è stato apprezzatissimo da Estefania che ha potuto riabbracciarlo nella puntata del 28 marzo dell’Isola dei Famosi 2022. Ovviamente Ilary Blasi ha subito voluto indagare e ha chiesto ad Estefania se già conoscesse Roger.

La modella ha chiarito subito: “Abbiamo fatto il viaggio insieme e ci siamo incontrati in quell’occasione. Mi è piaciuto molto, abbiamo legato tanto, era nella stanza accanto ma non è successo niente. Vi giuro che non è successo niente. Ancora non lo conosco bene ma mi piace tanto”. Non è però dello stesso avviso Cloe, l’amica della modella e presente in studio. Prima del suo intervento, aveva sospettato che tra i due ci fosse già stato qualcosa. Successivamente si è detta convinta, conoscendo Estefania, che si tratta di un vero e proprio colpo di fulmine.

A confermare queste indiscrezioni anche la famosa web influencer Deianira Marzano che nel suo account Instagram ha pubblicato una storia su Estefania e Roger. Secondo la donna i due sono stati a letto insieme in albergo “e non per giocare a carte”. Deianira dice di essere al corrente di ciò così come Cloe, l’amica di Estefania.

