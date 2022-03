Cloe D’Arcangelo chi è la ragazza che inquadrano sempre all’Isola

Occhi verde chiaro e bellezza mozzafiato, in tanti durante L’Isola dei famosi 2022 si sono chiesti chi è la donna che inquadrano sempre. Scopriamo tutto Cloe D’Arcangelo

Non solo i concorrenti, L’Isola dei Famosi 2022 offre anche un parterre in studio di tutto rispetto. Dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino ai vari parenti e amici dei partecipanti, c’è sempre modo per creare dibattito. C’è però una persona che ha attirato l’attenzione del pubblico, la ragazza che inquadrano sempre durante le puntate del reality. Scopriamo chi è Cloe D’Arcangelo, cosa fa e perché fa parte degli ospiti dell’Isola dei Famosi 2022.

Cloe D’Arcangelo chi è

Nata il 7 giugno 1995, Cloe D’Arcangelo ha 27 anni di età ed è una modella e influencer. Difficile ascoltare la sua voce, i suoi interventi sono sempre stati brevi e senza eccessi. La donna è presente perché grande amica di Estefania Bernal, altra bellezza che ha sorpreso il pubblico dell’Isola dei Famosi 2022. In coppia con Nicolas Vaporidis, la modella è uno dei volti meno conosciuti del reality. Cloe D’Arcangelo è in studio per supportare la sua amica e in tanto però è riuscita in poco tempo a diventare tra le persone più cercate sul web e i social durante la diretta.

Cloe D’Arcangelo è nata a Milano, la mamma è però abruzzese mentre il padre è romano. Prima di intraprendere la carriera di modella e influencer, ha frequentato il liceo classico e di ricerca San Raffaele e ha scelto inizialmente di iscriversi alla facoltà di medicina. Arrivata al terzo anno però ha deciso di cambiare e spostarsi a psicologia. Una scelta felice perché la ragazza si è laureata nel 2021. Amante del pattinaggio a rotelle e della boxe, è diventata modella per caso e ha iniziato a lavorare per l’Agenzia di Moda di Paola Benegas.

È proprio in questa occasione che ha legato con Estefania Bernal, una delle sue migliori amiche. La ragazza che inquadrano sempre all’Isola ha colpito tutti e ovviamente si è creato interesse attorno alla sua vita privata. Da poco ha rivelato di essere single dopo una storia d’amore con un ragazzo che si può ancora vedere nei suoi vecchi scatti su Instagram. Proprio il seguito sui social conferma il successo ottenuto grazie alla sua bellezza. Il profilo @cloedarcangelo ha infatti superato quota 64 mila followers.

