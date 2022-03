Nel 2020 la HBO ha presentato al proprio pubblico Perry Mason, serie TV basata sul celebre personaggio, protagonista dei romanzi e racconti di Erle Stanley Gardner. Si fa un salto nel suo passato, raccontandone le origini, dalla guerra alla situazione sentimentale, dal suo lavoro come investigatore fino all’avvio nel mondo dell’avvocatura. Un prodotto ben differente da quello della CBS, in onda tra gli anni ’50 e ’60. Non si tratta di un legal drama, bensì di un dramma poliziesco.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Perry Mason, serie TV del 2020 che ci porta indietro nel tempo fino al 1932. Siamo precisamente a Los Angeles, nel cuore della Grande depressione. L’enigmatico Perry Mason si ritroverà a fare i conti con un caso a dir poco spinoso, ricco di personaggi oscuri.

Perry Mason trama e cast

La serie ci conduce nella Los Angeles del 1932, al tempo della Grande Depressione negli Stati Uniti. Ad L.A. però accade qualcosa di diverso. L’industria del cinema trascina in parte l’economia, così come il boom del petrolio. Un mondo a parte rispetto al resto del Paese, arricchito da una fervente fede cristiana, che cela però molti lati oscuri.

Perry Mason è un investigatore privato. La sua mente è tormentata dai ricordi della guerra in Francia e ogni giorno deve fare i conti con il pensiero di un matrimonio fallimentare alle spalle, che è ancora una ferita aperta dentro di lui. Si accontenta di poco, pur di guadagnare quello che può per campare. Di colpo il caso del decennio bussa alla sua porta. La chance perfetta per dimostrare il proprio valore.

Un bambino è stato rapito e il caso è finito in maniera tragica. La ricerca della verità lo conduce nei meandri di Los Angeles, mostrandone il vero volto malato, tanto nei bassifondi quanto ai piani alti. Un percorso a dir poco tortuoso, che potrebbe rivelarsi terapeutico, in qualche modo, per lui.

Ecco il cast di Perry Mason:

Matthew Rhys: Perry Mason

Juliet Rylance: Della Street

Chris Chalk: Paul Drake

Shea Whigham: Pete Strickland

Tatiana Maslany: Alice McKeegan

John Lithgow: E. B. Jonathan

