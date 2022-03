Don Matteo 13 quante puntate sono

Don Matteo 13 è probabilmente la stagione più attesa e chiacchierata della celebre fiction Rai con protagonista Terence Hill. Sono infatti trascorsi due anni dall’ultima messa in onda, considerando i ritardi dovuti dall’emergenza Covid. Va da sé che il chiacchiericcio sia stato dovuto principalmente all’arrivo di Don Massimo, ovvero Raoul Bova.

La prima puntata di Don Matteo 13 andrà in onda giovedì 31 marzo in prima serata su Rai 1. È finalmente ora di tornare a seguire le indagini del “detective” più insolito della televisione italiana.

Don Matteo 13 quante puntate

C’è qualcosa di diverso nella tredicesima stagione di Don Matteo. Il numero di episodi è decisamente inferiore rispetto al passato. Le prime tre stagioni ne avevano 16. Dalla quarta all’ottava si è poi passati a 24 puntate, divenute in seguito 26 nella nona e decima, per poi passare a 25 nell’undicesima. Si conferma la tendenza dei 10 episodi, purtroppo per i fan della fiction.

Don Matteo 13 ha inizio il 31 marzo e si concluderà il 2 giugno. Nel cuore della stagione, però, vi sarà una settimana d’assenza, dovendo lasciar spazio all’Eurovision Song Contest, in onda dal 10 al 14 maggio. Ecco il programma completo:

Prima puntata – 31 marzo

Seconda puntata – 7 aprile

Terza puntata – 14 aprile

Quarta puntata – 21 aprile

Quinta puntata – 28 aprile

Sesta puntata – 5 maggio

Settima puntata – 19 maggio

Ottava puntata – 26 maggio

Nona puntata – 31 maggio

Decima puntata – 2 giugno

Dove vedere Don Matteo 13

Don Matteo 13 torna in onda dal 31 marzo. Ognuno dei dieci episodi della fiction Rai viene proposto in anticipo su RaiPlay in streaming. L’app è visibile su tutti i dispositivi: smartphone, tablet, computer, console e Smart TV. Si può dunque optare tra il digitale o la diretta in prima serata. A voi la scelta.

