Anticipazioni Don Matteo 13 prima puntata: titolo accattivante

Don Matteo è finalmente tornato. Due anni d’attesa, mille difficoltà a causa del Covid-19 e l’addio, annunciato da tempo, di Terence Hill. Giunta l’ora di salutare l’amatissimo prete, il cui interprete vuole godersi un po’ di meritato riposo in famiglia. L’attore aveva spiegato d’aver avanzato una proposta, irricevibile però per la rai, ovvero 2-3 puntate all’anno, così da dividersi tra casa e set al meglio. Al suo posto, come sappiamo, spazio a Raoul Bova.

Scopriamo cosa accadrà nella prima puntata di Don Matteo 13, che continuerà a chiamarsi così anche dopo l’addio di Terence Hill, che avverrà proprio nella fase iniziale di questa stagione. Staremo a vedere come verrà gestita l’uscita di scena.

Don Matteo 13, anticipazioni prima puntata

Giovedì 31 marzo fa il proprio esordio Don Matteo 13. La prima puntata va in onda in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25. Scopriamo le anticipazioni dell’episodio dal titolo Il giorno perfetto. Iniziamo col dire che non sarà questo primo appuntamento quello dell’arrivo di Don Massimo, ovvero Raoul Bova. È tutto pronto per i 40 anni di sacerdozio di Don Matteo. Fremono dunque i preparativi per la festa. Il più impegnato di tutti è senza dubbio Cecchino. Ad aiutarlo vi sono ovviamente Marco e Anna. Ritroveremo questi due come migliori amici, dopo le vicende passate che li hanno visti avvicinarsi sentimentalmente.

Alla festa è atteso anche il Colonnello Anceschi, che farà il suo ritorno nella fiction. Flavio Insinna, come sappiamo, resterà nei paraggi, per la gioia dei fan. Insieme a lui ci sarà la figlia Valentina. Tutto prende una piega drammatica, però, quando una persona molto casa a Don Matteo viene ritrovata senza vita.

Dove vedere Don Matteo 13

La prima puntata è disponibile già dal 30 marzo su RaiPlay. L’app è visibile su tutti i dispositivi: smartphone, tablet, computer, console e Smart TV. Chiunque volesse vedere il primo episodio di Don Matteo 13 potrà farlo in streaming, dunque, o attendendo la prima serata su Rai 1.

