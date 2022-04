Primo eliminato definitivo dell’Isola dei Famosi 2022. Scopriamo chi è uscito ieri sera dal reality

Due nuovi ingressi, un’eliminazione definitiva e tantissime discussioni hanno animato la puntata dell’Isola dei Famosi in onda il 31 marzo. Per la prima volta dall’inizio del reality condotto da Ilary Blasi un concorrente ha dovuto lasciare l’isola. Scopriamo chi è stato il primo eliminato dell’Isola dei Famosi 2022 e chi è in nomination.

Chi è stato eliminato ieri sera 31 marzo all’Isola dei Famosi

Due televoti hanno caratterizzato la puntata di ieri sera 31 marzo dell’Isola dei Famosi 2022. Il pubblico ha scelto la coppia da salvare per restare a Playa Accoppiada e quella da dividere e mandare a Playa Sgamata. Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro si salvano per la terza volta consecutiva battendo Clemente Russo e sua moglie Laura che hanno ottenuto il 67 dei voti. La coppia è quindi approdata a Playa Sgamata da concorrenti singoli e l’ex pugile è stato nominato capo.

Il secondo televoto ha visto affrontarsi Antonio Zequila e Floriana Secondi. Con Marco Melandri immune perché eletto capo nella scorsa puntata, la prova di resistenza è stata vinta da Jovana su Antonio e Floriana. La modella si è così salvata e ha condannato al televoto flash proprio Antonio e Floriana. A vincere è stata quest’ultima, un plebiscito per lei con l’81% dei voti. L’eliminato dell’Isola dei Famosi 2022 nella puntata di ieri sera 31 marzo è Antonio Zequila.

Chi è in nomination

Dopo l’eliminazione di Antonio Zequila, i concorrenti presenti alla Playa Accoppiada hanno sostenuto la prova leader. A vincere è stata la coppia formata da Ilona Staller e Roger Balduino che hanno conquistato l’immunità. Sono quindi partite le nomination: Lory del Santo e il fidanzato Marco avevano già ottenuto una nomination per il bacio di Giuda ricevuto da Clemente e Laura. Estefania e Nicolas Vaporidis, così come Blind e Roberta Morise hanno nominato proprio Lory del Santo e Marco.

I fratelli Tavassi, Guendalina ed Edoardo, hanno partecipato alle nomination ma da immuni perché appena entrati. La coppia ha scelto di votare Blind e Roberta Morise. Stesso voto fatto da Lory del Santo e Marco e dalla coppia Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. Infine Jeremias e Gustavo Rodriguez hanno votato Nicolas Vaporidis ed Estefania Bernal.

Al termine del giro di nomination è stato il turno di Ilona Staller e Roger Balduino di scegliere chi mandare al televoto. Avendo vinto la prova leader hanno il diritto di votare una coppia e mandarla direttamente al televoto. A sorpresa hanno scelto Jeremias e Gustavo Rodriguez. Sono andati quindi in nomination le coppie formate da Lory e Marco, Blind e Roberta e Jeremias e Gustavo Rodriguez.

