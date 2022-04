Scaletta Amici Serale 2022 terza puntata 2 aprile

Amici 21, andiamo a scoprire la scaletta della terza puntata del serale del talent show di Canale 5, in programma sabato 2 aprile.

Come ogni sabato, torna l’appuntamento con il serale di Amici. Sabato 2 aprile va in scena dunque la terza puntata, con tantissime emozioni da non perdere. Scopriamo dunque la scaletta della serata, tra le sfide che vedremo in programma che i guanti di sfida lanciati dai prof.

Amici 21: la scaletta della terza puntata

Una grande novità per la terza puntata del talent show: al posto di Stash, positivo al Covid-19, sarà presenti nella giuria Sabrina Ferilli. Oltre alla showgirl, l’altro volto nuovo della puntata sarà Fabrizio Moro, presente in qualità di ospite. Si parte poi con le solite tre sfide. La prima vedrà contrapporsi quella di Anna Pettinelli e Veronica Peparini e quella di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, una sfida da cui uscirà la prima eliminazione della serata.

Dopo la prima manche, la seconda sarà tra la squadra di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro e tra quella di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Una sfida che sancirà l’allievo che andrà al ballottaggio, contro quello che verrà fuori dalla terza manche, che vedrà contrapporsi ancora le stesse due squadre protagoniste della seconda manche.

Nella serata vedremo anche diversi guanti di sfida. Quello tra i prof sarà sulle note de La notte vola di Lorella Cuccarini, mentre per quanto riguarda gli alunni, la Celentano ha lanciato diversi guanti di sfida: tra Leonardo e Nunzio su una samba, tra Carola e Serena e infine tra le coppie Carola/Michele e Nunzio/Serena su un passo a due. Infine, la Pettinelli ha lanciato un guanto di sfida a tema rap tra Crytical e Luigi e la Cuccarini farà sfidare sulle note di Sex Bomb Luigi e Alex.

