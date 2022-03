Anticipazioni Amici 2022 serale eliminati terza puntata spoiler

Anticipazioni Amici 21, scopriamo cosa succede nella terza puntata del serale di Amici, tra i guanti di sfida e gli eliminati SPOILER

Sabato sera tornerà l’appuntamento con Amici, con la terza puntata del serale, ma intanto scopriamo cosa succederà grazie alle anticipazioni fornite dall’account Twitter Amicinews. Scopriamo i guanti di sfida e le eliminazioni della terza puntata di Amici.

Eliminati Amici 21 serale terza puntata

Cominciamo con una grande assenza, ovvero quella di Stash che, positivo al Covid-19, è presente in collegamento alla terza puntata di Amici. Al suo posto in studio c’è Sabrina Ferilli, mentre come ospite della puntata c’è Fabrizio Moro. Si comincia con le sfide e la prima manche vede contrapporsi la squadra di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro e quella di Anna Pettinelli e Veronica Peparini. In questa prima manche assistiamo prima alla sfida tra Sissi e John Erik, vinta dalla prima. Poi Nunzio e Serena battono Albe, e al ballottaggio vanno Crytical, Albe e John Erik e a uscirne sconfitto è quest’ultimo, che si è esibito in Strangers in the nights..

John Erik è quindi il primo eliminato della puntata, che prosegue con la seconda manche. La squadra di Cuccarini e Todaro sfida quella di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Nella prima sfida della seconda manche Luigi batte Alex, mentre nella seconda Michele batte la squadra corale di Cuccarini e Todaro che si è esibita in Man in the mirror di Michael Jackson. Al ballottaggio vanno Nunzio, Sissi e Aisha, che canta You are the reason, e a finire al ballottaggio finale è Nunzio.

La terza e ultima manche si apre col guanto di sfida tra Luigi e Alex e vince il primo esibendosi in Sex bomb. Poi Sissi batte Carola e Leonardo, e poi si ripete battendo, in coppia con Serena, LDA e Luigi col brano Think, mentre gli altri due hanno cantato Tutti frutti. Al ballottaggio vanno LDA, Luigi e Leonardo, ma è quest’ultimo a farne le spese, perdendo contro Tondo di Luigi e Io volevo solo te di LDA, e a finire al ballottaggio finale contro Nunzio. Il ballottaggio finale vede quindi protagonisti Nunzio e Leonardo e Stefano chiede a entrambi di improvvisare, indeciso per chi votare, mentre lo studio si schiera tutto a favore di Nunzio. Infine, durante la serata, Serena ha vinto la prova Tim, mentre il guanto dei prof è stato vinto da Cuccarini e Todaro.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI